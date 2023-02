Úrsula Corbero es una actriz española que ha causado sensación en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado varias películas y series de televisión como La Casa de Papel. Sus actuaciones han sido elogiadas tanto por la crítica como por el público.

Úrsula Corbero es conocida por sus cautivadoras actuaciones que dan vida a cada personaje. También es conocida por su increíble versatilidad, ya que puede interpretar personajes de todos los ámbitos de la vida con facilidad. Con su talento, Úrsula Corbero se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de España en la actualidad.

Solo unos pocos tienen la capacidad de arriesgarse con cada tendencia, y ella es parte de ese grupo privilegiado. Úrsula Corberó se siente bien con todo. La actriz arrasa en todas las estampas con su cambio de imagen y siempre sorprende con un peinado o peinado nuevo.

Su antes y después es uno de los más impresionantes.

Si miramos hacia atrás, es difícil reconocerla: el rostro de una chica guapa, cabello rubio largo y rizado con raya a un lado. Podría haber sido la propia Taylor Swift, pero no. Se trata de Úrsula Corberó, una recién llegada al mundo del espectáculo gracias a su papel en la serie Física o Química. No pasó mucho tiempo antes de que se pasara al lado moreno, aunque esa no fue la última vez que la vimos rubia.

2010

A finales de 2010, la actriz nos deja este look en el que está irreconocible. Un maquillaje y un peinado mucho más marcado de lo que nos tiene acostumbrados sirven como prueba de que no hay nada que se le resista.

El cambio de Úrsula Corberó: Antes y después. Fuente | Getty.

2011

En marzo de 2011 su look tenía muy poco que ver con el actual. Así posaba la actriz con flequillo largo, una trenza y una complicada mezcla de referencias boho y manga.

2014

Luce un recogido bajo con raya al medio. Un peinado básico y poco arriesgado para los Premios Goya de este año. Poco a poco Úrsula ira arriesgando más su estilo.

2018

Aparecen mechas rubias y raya al medio. Su maquillaje también es diferente ya que la raya de los ojos hace que se vean más pequeños.

2023

La actriz en instagram luce un característico estilo y peinado a día de hoy. Úrsula Corberó ha decidido volver al flequillo corto, una tendencia que esta resurgiendo gracias a ella.