Colapso en Atocha: descarrila un tren y provoca el corte de 7 líneas de Cercanías en Madrid

Al menos 37 pasajeros han sido evacuados de un tren Talgo procedente de Almería que ha descarrilado en la estación de Atocha en Madrid en la vía 4 este domingo, quedando interrumpida la circulación entre las estaciones de Recoletos y Atocha en ambos sentidos a causa de una salida de vía de varios ejes.

Un descarrilamiento que ha provocado el caos, como se puede ver en el vídeo, en la citada estación de Atocha tras provocar el corte de siete líneas de Cercanías en Madrid (C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10).

Desde Renfe, se ha indicado que el tren descarrilado en Atocha se encuentra en la salida de la citada estación, que iba tren con destino a Chamartín procedente de Almería, ciudad desde la que había salido esta mañana con 217 pasajeros.

En el momento del descarrilamiento, quedaban aún 37 pasajeros que encontraban en el interior de los coches. Como se ha indicado con anterioridad, esos 37 viajeros han sido evacuados, gracias a los coches situados con acceso al andén, y ninguno de ellos ha resultado herido.

Renfe también ha informado de que la movilidad de los viajeros se va a garantizar a través del túnel de Sol, con transbordo en Nuevos Ministerios, una vez que han quedado afectados trenes de Larga y Media Distancia y Cercanías hacia Alcalá de Henares (Madrid) y Guadalajara.

Otros accidentes en Atocha

Ésta no es la primera vez que se produce el caos en una estación de tren en Madrid.

El caos desatado recuerda a hace pocas semanas a primeros de octubre, cuando cientos de pasajeros también en la estación de Atocha sufrieron las consecuencias de una avería en los trenes de Cercanías y provocaron también retrasos en las líneas de larga distancia con entrada y salida de Atocha.

Entonces, multitud de usuarios se quedaron atrapados en la misma estación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó del «caos» al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de inversiones «esenciales» al tener las competencias sobre los servicios de transporte de larga distancia y de Cercanías.

«Madrid, otra vez sumido en el caos por culpa de Sánchez, que castiga a nuestra región sin inversiones esenciales.

Los madrileños, rehenes de las averías y retrasos de Renfe», señaló Ayuso en las redes sociales para quejarse de estas incidencias.

La presidenta madrileña criticó en varias ocasiones de estos retrasos anteriormente ante la falta de inversión y de soluciones por parte del Ejecutivo central.

Entonces, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también lamentó que la situación del servicio de Cercanías fuese «una auténtica vergüenza» y también culpa al Ejecutivo de Sánchez por no invertir «ni un solo euro» en Madrid.

Ya en junio se produjo otra incidencia en Cercanías de Madrid, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, provocando fuertes demoras en varias líneas. Entonces, se produjo una «incidencia en el túnel de Recoletos, permanecerá interrumpido el servicio entre Atocha y Nuevos Ministerios.

Los trenes pueden ver modificado su trayecto habitual. Se ampliará más información por megafonía y paneles informativos». A consecuencia de esta incidencia en junio la circulación en una vía por donde pasaban estos trenes, quedó de 16:30 horas a 20:00 horas para trabajar en las labores de encarrilamiento del tren de cercanías.

El ministro Puente evita hablar de descarrilamiento y dice que se ha producido un "desplazamiento de ejes"

El nuevo ministro del ramo, Sr. Puente ha escrito en 'X': "El desplazamiento de unos ejes provoca salida de vía del Talgo Almería-Chamartin en vía 4 de Atocha. No hay heridos y el pasaje(37 personas) ya ha sido evacuado. Pronto estarán en su destino.@Renfe y @Adif_es trabajan para recuperar el tráfico del túnel de Recoletos hoy mismo".

No pide perdón a los miles de afectados, usuarios de Cercanías Madrid, no se disculpa con los viajeros de Talgo que viajaban en un tren de Renfe. No cita nada de una investigación ni tampoco alude a las causas del accidente en el cual 7 vagones de Talgo han descarrilado en el interior del túnel que une Chamartín con Atocha.