Carmen Borrego estalla ante una posible exclusiva de Edmundo Arrocet hablando de su madre.

Edmundo Arrocet ha regresado a España cuando está a punto de cumplirse un mes -el día 5- de la muerte de María Teresa Campos. Una inesperada vuelta que ha pillado a muchos por sorpresa y que, según apuntan diferentes fuentes, obecedería a un claro motivo.

Y es que se rumorea que el humorista habría concedido una exclusiva a una conocida revista hablando sobre la recordada presentadora -con la que compartió 6 años de su vida- y sobre Terelu Campos y Carmen Borrego, que al parecer podrían ser las grandes damnificadas de la primera entrevista del chileno tras la muerte de su madre.

Muy tensa ante la más que probable exclusiva de Bigote, la hija menor de María Teresa ha estallado ante las cámaras, dejando claro que no quiere ni oír hablar del exnovio de su progenitora: "Ay de verdad... no tengo nada más que decir, por favor os lo pido, ¡dejadme vivir! Esto no puede ser. De verdad os lo pido" ha exclamado saturada.

"Que hablen de mi familia, yo no tengo nada más que decir, absolutamente nada. Hablad con Edmundo, hablad con los que hablen en otros programas. Yo qué tengo que ver con lo que digan los demás o con lo que diga Edmundo. ¿Yo qué tengo que ver con eso?" ha añadido una Carmen sobrepasada y harta de estar en el ojo del huracán desde que falleció su madre.

Sin embargo, y hasta que se confirme que Bigote ha concedido una exclusiva y la vea con sus propios ojos, la tertuliana prefiere ser cauta porque, como explica, "el supuestamente no me vale". "Cuando hable Edmundo si tengo algo que decir lo diré. Mientras tanto no tengo nada que decir. ¿Yo he hablado de Edmundo? No, ¿no? Pues entonces yo qué tengo que decir" ha sentenciado, dejando claro que si el humorista habla de ella y de Terelu, no dudará en responderle.