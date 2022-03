Cómo las bombas nucleares han influido a nuestra cultura

Parece imposible que las bombas nucleares estén presentes en nuestros días y en la actualidad. Pero a lo largo de este artículo os daréis cuenta de que a día de hoy estas bombas tienen mucho que ver con series conocidas infantiles como Bob Esponja, o con diferentes prendas de ropa.

¿Qué son las bombas nucleares?

Son mecanismos que liberan cantidades de energía en forma de gran explosión. En la actualidad, las mayores pruebas registradas se han notificado en Corea del Norte, India y Pakistán.

Todo comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca de repente y sin previo aviso a Pearl Harbor. En consecuencia a ese ataque, Estados Unidos comienza a desarrollar un nuevo tipo de arma. Estas son llamadas las nucleares. Servirán para contraatacar y acabar con la guerra.

Se encargan de diseñar varios modelos, que posteriormente serán probados en el desierto de Nuevo México. En este lugar hay distancia suficiente como para que la radiación no afecte a ciudades cercanas.

Los días claves en este proceso son el 6 y el 9 de agosto del año 1945, cuando EE.UU. bombardea Hiroshima y Nagasaki. Finalmente estas dos ciudades fueron eliminadas del mapa.

gEn este momento, los americanos son conscientes del arma que tienen entre manos. Aun así, deciden mejorar sus bombas y hacerlas cada vez más potentes. Tanto fue así que, estas nuevas bombas no podían probarlas en territorio americano debido a que la radiación era tan brutal que podría llegar a afectar a alguna ciudad cercana.

Ya tenían una solución para su problema, pero ahora necesitaban crear una nueva bomba que se lanzase sin afectar a nadie.

Las bombas ya se habían puesto en marcha en el desierto, y las siguientes ensayaran en el Atalón Bikini. Una isla lo suficientemente remota situada en las Islas Marshall.

Las pruebas fueron un éxito, y gracias a la prensa se lo hicieron saber al resto del mundo. Pero la aceptación no fue tan positiva como esperaban. Muchos ciudadanos no estaban de acuerdo y se viralizó un movimiento en contra de su uso.

¿Cómo han afectado a nuestra cultura?

1.El diseño de los bikinis

Louis Reard, un famoso diseñador francés inventó un diseño de bañador, rompedor para la época ya que se dejaba el ombligo descubierto.

Al principio, el bañador no tuvo mucho éxito así que se le decidió cambiar el nombre por "Bikini", en referencia a la isla bombardeada por EE.UU. para así aprovechar la popularidad del conflicto nuclear.

Se convirtió en una campaña de marketing que consiguió popularizar su diseño y finalmente triunfo hasta llegar a la actualidad.

2.La famosa serie de Bob Esponja

Esta serie también se hace llamar por, "fondo de bikini", y en la serie hacen varias referencias al uso de armas nucleares en Bikini.

3.La película de Godzilla

En una de las pruebas realizadas en la isla, un atunero japonés que estaba por la zona se vio afectado por la radiación de una explosión nuclear.

Al regresar a su país, Japón, la tripulación y todos aquellos que comieron del atún contaminado vivieron los efectos negativos de esa radiación.

Esto genero un grandísimo rechazo en la población japonesa y por ello aparece la película de Godzilla. Fue utilizada como protesta, mostrando el tipo de monstruo que la radiación podría llegar a crear.

Actualmente es una película mundialmente conocida ya que tuvo mucho éxito.

4."Eres la bomba"

Incluso aquellos que apoyaban estas pruebas popularizaron el dicho: "You are the bomb" como algo positivo. Y, hoy en día se sigue utilizando como algo bueno.