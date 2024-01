¿Cuándo se emite 'La isla de las tentaciones'? Este miércoles en Telecinco

La séptima edición de La isla de las tentaciones comenzó con una doble emisión. Telecinco decidió destacar el regreso de uno de sus formatos más exitosos con la emisión de los dos primeros programas los pasados martes y miércoles. Aunque el reality tuvo el estreno menos visto de su historia, con un 13,9% y un 14,1% de cuota de pantalla, logró liderar en su franja horaria.

El estreno de La isla de las tentaciones generó impacto. Por primera vez en su historia, una pareja abandonó el programa al inicio. Rober decidió poner fin a su aventura con Alba al no sentirse preparado para afrontar la experiencia. "No logro descansar, la situación me supera. Y antes de avanzar, prefiero tomar esta decisión y que mi pareja lo respete", expresó el participante.

Además, Andrea, pareja de Álvaro, se convirtió en una de las grandes protagonistas al abandonar la 'Ceremonia de solteros' ante la complicidad de su novio con Mónica, una de las tentadoras. La joven no pudo soportar la conexión entre su pareja y la soltera, a quien Álvaro concedió la primera cita, y decidió abandonar Villa Montaña sin esperar a que sus compañeras despertaran.

En el segundo programa, todos los chicos vivieron su primera hoguera. Sin embargo, solo uno pudo ver imágenes de su pareja, Borja, por decisión de sus compañeros. Tras presenciar la complicidad de su novia Ana con Napoli, uno de los solteros, el valenciano reflexionó al considerar que él también había tenido comportamientos cuestionables con las solteras.

Al finalizar la hoguera, Sandra anunció que todos podían abandonar el lugar, excepto Álvaro. En el adelanto del próximo programa, Telecinco adelanta que el joven se enfrentará a su novia en la primera 'hoguera de confrontación' de la edición.

La primera hoguera de confrontación de la edición estará llena de tensión y reproches. "¿Ya vas a entrar con cara de cachorrito?", le pregunta Andrea nada más llegar a la hoguera. "¿Tú vas a decir eso?", responde él, abandonando el lugar. "Pues venga, hasta luego. Ahí ya te he reventado", señala ella.

Fecha de emisión de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco ya ha anunciado la fecha de emisión del tercer programa y, por ende, la resolución de esta hoguera de confrontación. Será el próximo miércoles, 17 de enero, a partir de las 22:50 horas y se podrá ver en Telecinco y a través de mitele. Los miércoles serán el día de emisión semanal de La isla de las tentaciones.

Aunque no se sabe si Andrea y Álvaro abandonarán el reality, ninguno de los dos aparece en las imágenes restantes del adelanto para la tercera entrega. De hecho, en el próximo episodio, una nueva pareja entrará, posiblemente para reemplazarlos.

En el tercer programa, las chicas también vivirán su primera hoguera. En el adelanto emitido por la cadena, se observa la indignación de todas al ver en la tablet las primeras imágenes de sus novios en la isla. "No tío, no me da la gana, se lo dije, dime la verdad", exclama María, llorando. El avance concluye con unas declaraciones cruciales de Ana: "¡Se están comiendo toda la boca!".