Dónde y cómo ver todos los partidos de los mundiales de Qatar, para no perderte nada

El 20 de noviembre se llevará a cabo el partido inaugural de la 22ª Copa Mundial de la FIFA: la selección de Qatar jugará contra Ecuador en el estadio Al Bayt, un suburbio de Doha. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, 32 selecciones nacionales de fútbol competirán por la Copa del Mundo, que se realizará por primera vez en invierno y la primera en Medio Oriente.

Los actuales campeones, Francia, se enfrentarán a la dura competencia de Brasil, España, Argentina y Bélgica, cuyos jugadores tampoco son reacios a levantar el codiciado trofeo por encima de sus cabezas. Inglaterra, finalista de la Eurocopa del año pasado, figura entre las favoritas del mundial de Qatar, y algunas otras selecciones europeas de las que se suele hablar, como España, Portugal o Holanda, están clasificadas como favoritas en todas las apuestas de la Copa del Mundo.

Una característica distintiva de la próxima Copa del Mundo será una logística única. Los aficionados podrán asistir fácilmente a dos partidos el mismo día en diferentes ciudades, evitando largos desplazamientos, ya que la distancia máxima entre los estadios es de tan solo 75 km. Los aficionados al fútbol no tardarán más de una hora en ir de un estadio a otro.

Los partidos del torneo se llevarán a cabo en cinco ciudades, Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan y Al Wakra, en ocho estadios: Khalifa, Al Janub, Al Bayte, Education City, Ahmad Bin Ali", "Al-Tumame", "974 " y "Lusail".

Dónde verlo todo

El canal creado por Mediapro se llama Gol Mundial y sinceramente el nombre lo dice todo, con este canal puedes ver legalmente el Mundial de Qatar 2022 desde cualquier dispositivo. Por supuesto, no es un servicio gratuito integrado en diferentes canales o televisores. Movistar Plus+ ha llegado a un acuerdo con Mediapro para ofrecer todos los partidos del Mundial de Qatar 2022, y la plataforma de pago emitirá un total de 64 partidos, 20 en abierto por RTVE, incluidos todos en los que juegue la selección española.

Calendario completo

Estos son los días y el horario de cada uno de los partidos que se juegan en el Mundial de Qatar 2022:

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

20 de noviembre: Qatar-Ecuador 17.00,

21 de noviembre: Senegal-Países Bajos 17:00

25 de noviembre: Qatar-Senegal 14.00, Ecuador-Países Bajos 17.00

29 de noviembre: Qatar-Países Bajos 16.00, Ecuador-Senegal 16.00

Mundial Qatar 2022.

GRUPO B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales

21 de noviembre: Inglaterra-Irán 14.00, Estados Unidos-Gales 20.00

25 de noviembre: Inglaterra-Estados Unidos 20.00, Irán-Gales 11.00

29 de noviembre: Inglaterra-Gales 20.00, Irán-Estados Unidos 20.00

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia

22 de noviembre: Argentina-Arabia Saudí 11.00, México-Polonia 17.00

26 de noviembre: Argentina-México 20.00, Arabia Saudí-Polonia 14.00

30 de noviembre: Argentina-Polonia 20.00, Arabia Saudí-México 20.00

GRUPO D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez

22 de noviembre: Francia-Australia 20.00, Dinamarca-Túnez 14.00

26 de noviembre: Francia-Dinamarca 17.00, Australia-Túnez 11.00

30 de noviembre: Francia-Túnez 16.00, Australia-Dinamarca 16.00

GRUPO E. España, Costa Rica, Alemania, Japón

23 de noviembre: España-Ganador repesca 17.00, Alemania-Japón 14.00

27 de noviembre: España-Alemania 20.00, Ganador repesca-Japón 11.00

1 de diciembre: España-Japón 20.00, Ganador repesca-Alemania 20.00

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

23 de noviembre: Belgica-Canadá 20.00, Marruecos-Croacia 11.00

27 de noviembre: Bélgica-Marruecos 14.00, Canadá-Croacia 17.00

1 de diciembre: Bélgica-Croacia 16.00, Canadá-Marruecos 16.00

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

24 de noviembre: Brasil-Serbia 20.00, Suiza-Camerún 11.00

28 de noviembre: Brasil-Suiza 17.00, Serbia-Camerún 11.00

2 de diciembre: Brasil-Camerún 20.00, Suiza-Serbia 20.00

GRUPO H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur

24 de noviembre: Portugal-Ghana 17.00, Uruguay-Corea del Sur 14.00

28 de noviembre: Portugal-Uruguay 20.00, Ghana-Corea del Sur 14.00

2 de diciembre: Portugal-Corea del Sur 16.00, Ghana-Uruguay 16.00

Octavos de final

3 de diciembre: Primero del grupo A vs Segundo del grupo B 16.00, Primero del grupo C vs Segundo del grupo D 20.00

4 de diciembre: Segundo del grupo A vs Primero del grupo B 20.00, Segundo del grupo C vs Primero del grupo D 16.00

5 de diciembre: Primero del grupo E vs Segundo del grupo F 16.00, Primero del grupo G vs Segundo del grupo H 20.00

6 de diciembre: Segundo del grupo E vs Primero del grupo F 16.00, Segundo del grupo G vs Primero del grupo H 20.00

Cuartos de final

9 de diciembre: Octavos 1 vs Octavos 2 - 20.00, Octavos 3 vs Octavos 4 - 16.00

10 de diciembre: Octavos 5 vs Octavos 6 - 20.00, Octavos 7 vs Octavos 8 - 16.00

Selección española.

Semifinales

13 de diciembre: Cuartos 1 vs Cuartos 2 - 20.00

14 de diciembre: Cuartos 3 vs Cuartos 4 - 20.00

Tercer y cuarto puesto

17 de diciembre. Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 - 16.00

Final

18 de diciembre: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 - 20.00