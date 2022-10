Los medios deportivos españoles renuncian a presentar una queja formal por las restricciones del Mundial de Qatar

Queda menos de un mes para que, el 20 de noviembre, comience con el partido inaugural, Qatar-Ecuador, y el Mundial de fútbol. Hace más de una semana, The Guardian desveló que el gobierno de Qatar, el país anfitrión, ha impuesto varias restricciones a los medios de comunicación.

Estas limitaciones consisten en que los periodistas deportivos internacionales no podrán grabar en edificios públicos: zonas gubernamentales, universidades, lugares de culto y hospitales. Además, tienen prohibido, basándose en los trámites de la burocracia gubernamental, registrar en vídeo lugares dónde se encuentran trabajadores migrantes, según añaden fuentes del sector a Confidencial Digital.

Además, el periódico inglés explica que no se podrá grabar a la gente en sus viviendas y en negocios privados, y que será necesario un permiso para fotografiar los lugares “más populares del país”. Por otro lado, también se ha dejado claro que no habrá un veto temático a reportajes relacionados con los derechos humanos y otras temáticas similares.

No habrá protestas

ECD se ha puesto en contacto con los principales medios de comunicación deportivos de este país y ha podido constatar que no va a haber ninguna protesta oficial al Gobierno de Qatar por estas restricciones a la prensa.

Entre los periodistas deportivos consultados se señala que, aunque hace más de diez días que se conocieron estas restricciones por parte de la organización del Mundial de Qatar, no se ha producido ningún debate a nivel interno dentro de las redacciones de los periodistas españoles y las coberturas seguirán “los procedimientos reglamentarios”, dado que “no hay un mensaje ni una causa común”.

Estos medios señalan que “ellos no tienen la responsabilidad de que el Mundial se haya decidido que sea en Qatar”, y no pueden “no ir ahora al evento”. Por ello, aunque algunos periodistas han mostrado su disconformidad en privado sobre estas condiciones de trabajo y limitaciones, finalmente han decidido trabajar allí “dentro de los límites posibles”, ya que ven que “no hay una posible alternativa”.