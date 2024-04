Sindicatos de periodistas y patronal acuerdan un aumento salarial de hasta el 8%

Sindicatos de periodistas y patronal acuerdan un aumento salarial del hasta 8%.

Los sindicatos CCOO, UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han alcanzado un acuerdo este martes con la Asociación de Medios de Información (AMI) para la firma de un nuevo convenio estatal del sector de Prensa Diaria. Este convenio colectivo regula las relaciones de los trabajadores de los medios de comunicación tanto el sector de papel como en el digital.

3% de subida en 2023 y 2025 y 2% en 2024

Después de 28 meses de negociaciones mensuales, el acuerdo firmado establece un incremento salarial del 8% sobre todos los conceptos, durante los tres años de vigencia del convenio: 3% en 2023, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero, 2% en 2024 y 3% en 2025.

Desaparecen el ayudante y el auxiliar de redacción

En este convenio desaparecen las categorías profesionales de ayudante y auxiliar de redacción. En esta línea, estas categorías ahora eliminadas pasan a denominarse redactor/a C, a los 12 meses pasarán a redactores/as B y tras otros 24 meses llegarán a redactores/as A.

A esta negociación se ha llegado después de varias rupturas de las negociaciones. Solo se aplica a los medios que no tengan un convenio propio. Las personas trabajadoras a las que se aplique este acuerdo tendrán derecho a un día libre y remunerado al año para asuntos propios.

Cambio en el plus dominical

Otra mejora incluida en el nuevo convenio afecta al plus por el trabajo dominical. Las empresas deberán abonar dicho plus a partir del noveno domingo trabajado al año y no a partir del duodécimo. También mejora ligeramente el pago por kilometraje. El texto se ha redactado en lenguaje inclusivo.

En el comunicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC- CCOO), la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de UGT (FESMC-UGT) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamentan que “la patronal AMI se haya negado en todo momento a negociar otras propuestas para mejorar las condiciones laborales de unas plantillas muy precarizadas y que en todo momento haya intentado hacer recaer las consecuencias de la difícil situación del sector exclusivamente sobre las personas trabajadoras”.

Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto con la patronal de medios AMI para recoger su versión de las negociaciones, pero no ha habido respuesta.