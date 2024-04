Mariano Barroso abandona Netflix para dirigir una película que presentará a la plataforma.

Hace una semana, se anunció un cambio en el equipo directivo de Netflix que causó cierta sorpresa. Mariano Barroso, flamante fichaje para la dirección de Cine de la plataforma americana, deja su puesto en la compañía para volver a producir series y películas.

Su puesto será asumido por Verónica Fernández, directora de Contenidos Originales de Netflix para España y Portugal. Barroso llegó a la compañía después de que se ascendiera a responsabilidades mundiales dentro de la dirección Cine a Teresa Meneo y ha estado un año en la compañía.

Según ha podido saber Confidencial Digital, uno de los primeros proyectos de Mariano Barroso en esta nueva etapa será precisamente una nueva película que se emitirá en Netflix. Desde la plataforma se contará con él para nuevos proyectos. También se da por seguro que estará al frente de la segunda temporada de ‘Los Farad’ para Amazon Prime Vídeo.

Confianza de la directiva de Netflix

Mariano Barroso parece contar con la confianza total de la dirección de la plataforma americana. Esta semana, Diego Ávalos, vicepresidente de contenido original de Netflix España, le dedicó este revelador post en su perfil de Linkedin:

“La industria audiovisual en España vive un momento excepcional, y me enorgullece ver cómo el equipo de Netflix contribuye a ello trabajando de la mano de productores, creadores, directoras y guionistas de series, películas y entretenimiento. Hace más de un año me reuní con Mariano Barroso Ayats y me presentó una visión lúcida y proactiva para el cine español en Netflix.

Lo que nos aportó va más allá de esa conversación e incluye proyectos tan diversos y emocionantes como ‘Mi querida señorita’, ‘Un fantasma en la batalla’, ‘La Desconocida’ o ‘53 domingos’ que recientemente anunciamos.

Compartimos la pasión por contar historias y seguir impulsando la industria. Entiendo la pasión de Mariano que le lleva a volver a dirigir y no me cabe duda que su siguiente proyecto lo encontraremos juntos”.