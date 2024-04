Netflix descarta un proyecto de Ana Pastor sobre Juan Carlos I en Botsuana.

Nuevo descarte de Netflix. Después de que hace unos días Confidencial Digital adelantara que habían rechazado la serie de Pedro J. Ramírez, ahora han dictaminado que no van a comprar un proyecto de Ana Pastor sobre la caza de elefantes en Botsuana de Juan Carlos I.

Newtral había presentado este proyecto, cuya producción también coordinaba Toni Garrido. Sin embargo, la plataforma ha descartado este trabajo. ECD ha intentado contactar con Netflix y Newtral para esta información pero a cierre de edición no ha habido respuesta.

Historia de la cacería

En uno de los momentos más duros de la crisis económica, en abril de 2012, don Juan Carlos participó en una cacería de elefantes en Botsuana, en la que también se encontraba Corina Larsen. Durante la actividad, el monarca se fracturó la cadera.

Como se contó entonces, el rey llevaba años participando en este tipo de eventos, según aseguraban empresas de safari, pero la publicación de fotografías, tomadas en el año 2006, en las que se le veía escopeta en mano posando junto a un elefante muerto provocó una fuerte polémica, que se sumaba al ‘escándalo’ por haber tomado parte en un caro safari en momentos de dificultad económica en España.

“Me he equivocado”

La polémica duró varios días, hasta el punto de que la Casa del Rey tuvo que salir a explicar que se trató de un viaje privado. Incluso se contó que no había pagado ningún dinero, porque acudió como invitado.

El nivel de crítica fue tan intenso que, al salir del hospital donde había sido intervenido de la cadera, don Juan Carlos, en una inusual declaración ante las cámaras de Televisión Española, afirmó: “Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Calentar el juicio

Cuando, hace más de un año, Corinna protagonizó un podcast hablando de su relación con don Juan Carlos, Confidencial Digital adelantó que también había acordado entrevistas con otros medios, todo ello con el objetivo de “calentar” el juicio de Londres.

Un pleito que ya ha concluido, y en contra de Corinna, porque el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha fallado que el rey emérito no puede ser juzgado en Reino Unido en la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.