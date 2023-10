Netflix prepara un documental con Corinna sobre el accidente de Juan Carlos I en Botsuana

Juan Carlos I.

La vida de don Juan Carlos y su relación con Corinna Larsen va a centrar de nuevo un documental para la televisión, en este caso destinado a Netflix. Según ha podido saber Confidencial Digital, la plataforma americana ha comprado un nuevo proyecto en el que se hablará sobre la caza del elefante de Botsuana.

En uno de los momentos más duros de la crisis económica, en abril de 2012, don Juan Carlos participó en una cacería de elefantes en Botsuana, en la que también se encontraba Corina Larsen, y durante la cual el monarca se fracturó la cadera.

Como se contó entonces, el rey llevaba años participando en este tipo de eventos, según aseguraban empresas de safari, pero la publicación de fotografías, tomadas en el año 2006, en las que se le veía escopeta en mano posando junto a un elefante muerto provocó una fuerte polémica, que se sumaba al ‘escándalo’ por haber tomado parte en un caro safari.

“Me he equivocado”

La polémica duró varios días, hasta el punto que la Casa del Rey tuvo que salir a explicar que se trató de un viaje privado. Incluso se contó que no había pagado ningún dinero, porque acudió como invitado.

El nivel de crítica fue tan intenso que, al salir del hospital donde había sido intervenido de la cadera, don Juan Carlos, en una inusual declaración ante las cámaras de Televisión Española, afirmó: “Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Testimonio de Corinna

El documental que ha comprado Netflix tendrá noventa minutos de duración, y recorrerá sobre todo el período de la cacería de elefantes. Contará con un testimonio de primera mano, el de Corinna Larsen.

La ex amiga de Juan Carlos I vuelve ahora a ofrecer una entrevista para hablar de la relación que durante años mantuvo con el entonces rey de España.

Calentar el juicio

Cuando, hace más de un año, Corinna protagonizó un podcast en varios capítulos, hablando de su relación con don Juan Carlos, Confidencial Digital adelantó que también había acordado entrevistas con otros medios, todo ello con el objetivo de “calentar” el juicio de Londres.

Un pleito que ya ha concluido, y en contra de Corinna, porque el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha fallado que el rey emérito no puede ser juzgado en Reino Unido en la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.

Interesada

Fuentes del sector afirman que Corinna Larsen estaba interesada en volver a dar otra entrevista o tomar parte en otro proyecto audiovisual. No obstante, fuentes cercanas a la intermediaria alemana consultadas por ECD niegan su participación ni que haya grabado otra entrevista.

El impulsor de este proyecto para Netflix es Toni Garrido, un presentador que fue uno de los creadores del proyecto de Sonora. Según señalan fuentes cercanas al periodista, el presentador estaba creando un nuevo proyecto relacionado con Juan Carlos I.