Mediaset encarga a Lacoproductora un programa con entrevistas a famosos para Cuatro.

Mediaset continúa a la búsqueda de nuevos formatos de cara a la próxima temporada. Según ha podido saber Confidencial Digital, la dirección de la cadena acaba de dar luz verde a un nuevo programa con entrevistas para el ‘prime time’ de Cuatro.

Este espacio narrará la vida de celebridades e invitados que acudan al programa, pero desde un enfoque diferente: el de sus familiares. Con este motivo, a lo largo de la entrevista se contará con el testimonio de los padres, los abuelos y principales amigos de cada famoso para poder presentar una visión más amplia sobre la vida del entrevistado.

El programa será presentado por la conductora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez y se va a emitir en Cuatro en una fecha aún por determinar de la próxima temporada. Se buscará un programa de “good feeling”, donde se ofrezca una historia vital con un enfoque optimista del mundo que dejan a sus hijos.

Preparación del programa

Se trata de la primera experiencia de Isabel Jiménez en la televisión fuera de los Informativos Telecinco, presentadora que ocupa un destacado puesto dentro de Mediaset.

Fuentes de la compañía aseguran que este encargo será compatible con este programa y continuará con su trabajo en los Informativos Telecinco. En la actualidad lidera junto con Ángeles Blanco la nueva edición del Informativo de la tarde que cuenta con un nuevo plató como parte de las innovaciones que está impulsando Mediaset.

La producción del programa dará inicio en las próximas semanas. Aunque todavía se están cerrando los invitados, se busca un perfil de celebrities que tengan, por edad, desde padres y familiares hasta hijos, para poder cumplir con el guion previsto.

Este nuevo formato de Mediaset será producido por Lacoproductora. Esta compañía tiene también un formato de entrevistas en TVE llamado ‘En Primicia’, por donde van a pasar destacados periodistas como Pepa Bueno, Federico Jiménez Losantos y Alfredo Relaño. La idea de este proyecto es contar la vida de profesionales de la prensa nacional, desde la Transición hasta nuestros días.

Lacoproductora sé marca con este programa la entrada en un nuevo canal. En los últimos años había preparado programas para TVE (That's My Jam, Días de Tele, Las cosas claras), Movistar Plus (el propio programa de Arturo Valls y Mi Año Favorito), Atresmedia (Dos años y 1 día y Palo y Astilla) y HBO Max (Por H o por B), entre otros.