Elon Musk ha aceptado el reto de la ONU de donar parte de su fortuna para acabar con el hambre en el mundo

La polémica de estos últimos días ha sido entre el emprendedor multimillonario Elon Musk y David Beasley, director del programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU). Ésta ha comenzado cuando el Dr. Eli David ha publicado un tweet en su cuenta oficial de Twitter con una fotografía: la CNN había publicado un artículo en el que el director David Beasley ha asegurado que si Elon Musk donara un 2% de su patrimonio, alrededor de 6 mil millones de dólares, se acabaría el hambre en el mundo. A lo que Musk ha respondido que, si el WFP (World Food Programme) de la ONU hace público en Twitter cómo podrían sus millones resolver este problema y a dónde irían destinados, los donaría.

Esta conversación se ha mantenido de manera pública en comentarios de Twitter desde sus respectivas cuentas oficiales, dejando Elon Musk entrever que aceptaría el reto de donar 6 mil millones de dólares si las transacciones de acabar con el hambre de 42 millones de personas en el mundo fueran públicas, por lo que todo el mundo pudiera ver las cuentas y saber exactamente en qué se gastaría el dinero.

Otra de las ideas que ha dado es que su equipo pueda trabajar mano a mano junto a la ONU para que esto se lleve a cabo pero David ha respondido que en lugar de hacerlo público en Twitter, se podría llegar a un acuerdo de otra manera.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.