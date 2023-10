Fabiola Martínez responde a Chabeli Navarro: "Si esto fuera una película se llamaría 'Pinocho'".

Chabeli Navarro no ha dejado pasar la ocasión de sentarse en el plató de 'Fiesta' tras la exclusiva de Fabiola Martínez en la revista 'Lecturas' asegurando que ella en ningún momento fue "consentidora" de las presuntas infidelidades de Bertín Osborne y que, de ser ciertas, el artista habría "ensuciado" su matrimonio.

Un golpe sobre la mesa de la venezolana, que no ha dudado en reprochar a la ex de Antonio Tejado que dijese que los niños preferían estar en la finca en Sevilla que en Madrid. Unas declaraciones que Chabeli ha aclarado en el programa de Emma García, dejando claro que no fueron "malintecionadas" por su parte como ha afirmado la exmujer de Bertín, sino por parte del propio presentador, que fue quien supuestamente se lo dijo.

Además, la sevillana ha desvelado que cuando se quedó embarazada del cantante de rancheras, Fabiola la llamó por teléfono. Una llamada breve en la que Chabeli le confesó que lo estaba pasando mal y no sabía qué hacer y en la que la modelo le habría mostrado su apoyo.

Una sorprendente revelación sobre la que ahora se ha pronunciado la exmujer de Bertín que, tirando de ironía, ha dejado entrever que la presunta examante del artista miente: "Si esto fuera una película se llamaría 'Pinocho'" ha sentenciado con ironía.

Sin embargo, Fabiola no ha querido entrar en las declaraciones de Chabeli asegurando que fue Bertín el que, de modo malintencionado, le dijo en su día que sus hijos Kike y Carlos preferían estar en Sevilla. "No tengo nada que decir, gracias" ha zanjado la venezolana.