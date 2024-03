Guerra Ábalos-Santos Cerdán. Le acusa de difundir sus datos personales y de recomendarle a Koldo García

Ábalos ha expresado su "decepción" con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que, según ha explicado, fue una de las personas que le recomendó a Koldo García cuando él estaba en la Dirección del partido y "necesitaba un conductor disponible las 24 horas".

Ábalos ha insistido en que la decisión de la Dirección del PSOE de pedir su renuncia ha sido un "error" y ha instado a los socialistas a "reconsiderar la estrategia política" y la lucha contra la corrupción: "No se resuelve lanzándome a mí de este modo, porque no va a parar la cacería. Me parece que es entrar en una dinámica infernal".

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ya su respuesta al expediente de expulsión abierto por el PSOE tras su renuncia a dejar su escaño. En las alegaciones, Ábalos carga contra el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, al que responsabiliza de haber hecho públicos sus datos personales.

Ábalos alude al hecho de que en el expediente abierto contra él tras su decisión de no dejar el Congreso aparecían datos personales como su DNI o incluso la dirección de su domicilio, y así fue facilitado a la prensa. Aunque rápidamente el documento fue eliminado y sustituido con otro sin datos, varios medios se hicieron eco del error.

En el documento, Ábalos reclama que se abra un expediente de averiguación de los hechos para "determinar la eventual responsabilidad del Secretario de Organización, Santos Cerdán", según indica el documento y considera que ha podido cometer una falta "muy grave". Subraya además que es la persona "obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados".

En un segundo escrito, Ábalos se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado por "responsabilidad política" en el caso Koldo.