La lista de nombres de Jeffrey Epstein: ¿Quiénes son los implicados?

Este semana, se revelaron cientos de documentos judiciales sellados en relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, generando un gran interés mediático tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo debido a la expectativa de que podrían contener nombres de figuras destacadas vinculadas al multimillonario. Aunque en documentos judiciales anteriores, personas conocidas y poderosas se mencionaban bajo seudónimos, ahora se han revelado las identidades de algunos, entre ellos el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra.

La jueza Loretta Preska, del tribunal federal de Manhattan, ordenó el 20 de diciembre que se hicieran públicas las identidades en un plazo de 14 días, plazo que expiró el martes.

Los documentos provienen de una demanda civil de 2015 centrada en acusaciones de que Ghislaine Maxwell, la ex amante de Epstein, facilitó el abuso sexual de Virginia Giuffre, una presunta víctima de tráfico de menores.

Personas relacionadas con Epstein

Las personas relacionadas con Epstein, cuyo nombre figuraba en los documentos judiciales bajo alias como 'John' y 'Jane Does', ahora tienen sus identidades reveladas en una lista de alrededor de 180 nombres. Esta lista incluye acusados, acusadores y testigos potenciales, abarcando desde empleados de Epstein hasta figuras prominentes en la política, negocios y realeza.

Bill Clinton

Entre las figuras destacadas, se mencionan el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra. En una declaración de 2011, Giuffre mencionó la relación cercana entre Clinton y Epstein, aunque no hizo acusaciones de acciones ilegales por parte del ex presidente. Los abogados de Maxwell señalaron que las afirmaciones de Giuffre sobre Clinton eran falsas.

Principe Andrés de Inglaterra

El príncipe Andrés, acusado por Giuffre de agresión sexual cuando ella tenía 17 años, también tiene su nombre en la lista. Aunque se llegó a un acuerdo extrajudicial en ese caso, el príncipe ha negado cualquier delito. Los documentos revelan una declaración de otra víctima, Johanna Sjoberg, quien afirmó que el príncipe Andrés tocó sus pechos en la mansión de Epstein en Manhattan cuando ella tenía 21 años.

Donald Trump

Donald Trump también aparece en la declaración de Sjoberg, pero no se le acusa de irregularidades. La declaración menciona que Epstein, en un viaje a Atlantic City, planeó llamar a Trump para ir a un casino, pero no se hace ninguna acusación de conducta indebida.

Jean-Luc Brunel

Los documentos desclasificados incluyen referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés vinculado a Epstein, quien estaba esperando juicio por cargos de violar a niñas menores de edad cuando se suicidó en 2022. Brunel estaba entre las personas acusadas por Giuffre de abuso sexual.

Estos reveladores documentos también proporcionan detalles sobre encuentros con otras figuras, como Michael Jackson, pero sin acusaciones de conducta inapropiada. La información desclasificada arroja luz sobre la red de relaciones y eventos vinculados a Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, ambos condenados por abuso sexual de menores.