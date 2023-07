Pueblos con más encanto: Visita Fornalutx en Mallorca.

Situado en el hermoso Valle de Sóller, al pie del Puig Mayor, la montaña más alta de la Tramuntana, se encuentra Fornalutx, una encantadora localidad con apenas 700 habitantes y considerada uno de los pueblos más pintorescos de España. Este lugar mágico, con sus estrechas calles empedradas, te dejará completamente maravillado.

Cómo llegar a Fornalutx: Hay varias formas de llegar a Fornalutx:

● La forma más rápida es alquilar un coche. Desde Palma de Mallorca, simplemente debes tomar la carretera Ma-11 hasta Sóller y luego la Ma-10, que te llevará a Fornalutx en unos 35 minutos.

● También puedes llegar en transporte público. Desde Palma, puedes tomar la línea 203, que pasa por Deià y Valldemossa, o la línea directa 204 de la empresa Transportes de las Illes Balears (TIB) hasta Port de Sóller. Desde allí, puedes tomar la línea 232 de la misma compañía hasta Fornalutx.

● Otra opción es tomar el antiguo tren de madera en Palma de Mallorca, que te llevará a Sóller atravesando las montañas de la Tramuntana y disfrutando del hermoso paisaje. Desde Sóller, puedes tomar el autobús 232 hasta Fornalutx.

Dónde alojarse en Fornalutx.

Aunque lo más común es alojarse en otros pueblos más grandes y mejor comunicados de la Tramuntana, como Valldemossa, no está de más pasar al menos una noche en Fornalutx para disfrutar de los encantadores rincones sin turistas tanto de día como de noche. Aunque hay pocos hoteles en el pueblo, encontrarás alojamientos escondidos en hermosas calles empedradas, perfectos para parejas que deseen una escapada romántica. Algunos de ellos ofrecen impresionantes vistas a las montañas. Si hay escasez de opciones de alojamiento en Fornalutx, una buena alternativa es hospedarse en Sóller.

Qué ver en Fornalutx.

Fornalutx es un lugar tan pequeño que se puede recorrer en poco tiempo. Te recomendamos perderte por sus calles y visitar los siguientes lugares de interés:

● Ayuntamiento y torre de defensa:Al comienzo del pueblo, llegarás al Ayuntamiento, que cuenta con una impresionante torre de defensa del siglo XVII.

● Iglesia de la Nativitat de la Mare de Déu:Elevada sobre la Plaza de España, se encuentra la Iglesia de la Nativitat de la Mare de Déu. Esta parroquia del siglo XIII, que originalmente era de estilo gótico y luego adquirió elementos barrocos tras varias reformas, es una nave única con capillas adosadas que alberga obras de los siglos XVII y XVIII.

● Bellas calles: Fornalutx se enorgullece de tener algunas de las calles más hermosas y pintorescas de Mallorca y España. Te recomendamos subir por la Calle Església, visitar la Calle de Sant Sebastiá a la izquierda, y luego seguir recto por las Calles des Vent y del Metge Mayol, que desembocan en la Calle Mayor. Estas cuatro calles son las más bellas y fotogénicas de Fornalutx. Además, cerca del Ayuntamiento encontrarás otras calles encantadoras, como Sa Font y Germans Reynes, que desemboca en un pequeño arroyo con un buen caudal en invierno y primavera.

● Can Xoroi:En la Calle Sa Font, junto al Ayuntamiento, se encuentra Can Xoroi, otro lugar importante que debes visitar en Fornalutx. Esta exposición permanente muestra 328 tejas decoradas procedentes de diferentes municipios, que representan elementos de la vida cotidiana, temas religiosos e incluso refranes. Esta tradición comenzó en 1691 en las tejas de Can Rom de Fornalutx y continuó hasta las tejas pintadas en 1781 del edificio de Cas Vicari Solivellas. Inicialmente, estas tejas se utilizaban por motivos supersticiosos para proteger la casa y a los miembros de la familia de desgracias.

Senderismo en Fornalutx.

Hay varias rutas de senderismo en Fornalutx que te permitirán adentrarte en la naturaleza y disfrutar de las montañas, bosques frondosos y prados. Una de las rutas más populares es la que va de Sóller a Fornalutx, que comienza en la Plaza de la Constitución en Sóller y pasa por el mirador de Ses Barques, desde donde se obtienen magníficas vistas del puerto de Sóller, hasta llegar finalmente a Fornalutx. Para obtener más información, puedes consultar la página web del Ayuntamiento de Fornalutx.