¿Quién es Alex Baena?

Alejandro Baena Rodríguez, más conocido como Álex Baena, es un futbolista español. Nació el 20 de julio de 2001 en Roquetas de Mar, Almería, España.En la actualidad, juega de centrocampista y su equipo es el Villarreal C. F. de la Primera División de España.

Carrera profesional

Inicios de su carrera

Con once años, entró en el Villarreal. Después, llegado desde el C. D. Roquetas, Álex Baena hizo su debut el 21 de diciembre de 2018 en el Villarreal C. F. "C" contra el Rayo Ibense en partido de Tercera División.

Jugador con una gran capacidad ofensiva, además, destaca en labores defensivas.



El Villarreal C.F.

Ascendió al Villarreal C. F. "B" debutando en la Segunda División B el 14 de septiembre de 2019 con la victoria de su equipo por 3-0 frente al U. E. Llagostera. Durante la temporada debuta también con el primer equipo del Villarreal C. F. jugando en Primera División contra la Real Sociedad con 18 años y 358 días.



El 22 de octubre del 2020 jugó por primera vez en una competición europea participando en la Liga europea de la UEFA 2021 con victoria del Villarreal por 5-3 frente al turco Sivasspor.



Álex Baena salió temporalmente del equipo en agosto de 2021 como cedido al Girona F. C. donde se convirtió en jugador esencial y con el que logró el ascenso a Primera División marcando un gol en el encuentro decisivo frente al C. D. Tenerife. Baena disputó 42 partidos en Segunda División, marcando cinco goles y asistiendo en seis.



Regresó al Villarreal en julio 2022 y marcó dos tantos durante la primera jornada de la Liga 2022-23 en la victoria ante el Real Valladolid C. F. El 23 de octubre contra el Almería marcó en la victoria por 2-1, aunque también fue expulsado.

Selección nacional

Internacional con la sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21.



Con la sub-17 participó en el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2018 y el viernes 25 de marzo de 2022 hizo su debut con la selección española sub-21 saltando al campo en el minuto 61 y, cuatro minutos después, anotó el tanto que significaba por entonces el 7-0, uno de los 8 goles con los que España ganó a la selección de Lituania en encuentro clasificatorio para el Campeonato de Europa.

Su último enfrentamiento con Fede Valverde

El partido entre el Real Madrid y el Villarreal dejó consecuencias mucho más allá de lo puramente deportivo.

Pese a que los blancos ya no tenían demasiado en juego, los castellonenses sí que apuraban sus opciones de seguir peleando por los puestos de Champions League así que le metieron intensidad al partido en busca de una victoria que para ellos era fundamental.

A lo largo del encuentro no se produjeron demasiados rifirrafes sobre el terreno de juego, pero parece que donde sí que saltaron chispas fue en las entrañas del Santiago Bernabéu ya varios minutos después del término del choque.

Fede Valverde y Álex Baena protagonizaron un desagradable incidente que tuvo lugar en la zona de autobuses, ya cuando los dos equipos se encaminaban a tomar la salida del recinto.

En este encontronazo entre los dos futbolistas, Fede Valverde le propinó un puñetazo a Baena, y entonces se desató una gran discusión entre ambos jugadores que no pasó ni mucho menos desapercibida para todos los que estaban alrededor.

Fue un encontronazo subido de tono en el que ambos deportistas llegaron a las manos.

El juez instructor ha propuesto a Competición una sanción de cinco partidos al uruguayo por la agresión a Álex Baena en el parking del Bernabéu el 8 de abril. El Madrid recurrirá.

Otras polémicas de Álex Baena

La situación que ha vivido Fede Valverde con Álex Baena, por la que el juez ha propuesto una dura sanción, no ha sorprendido a un sector de la afición futbolística que conoce el historial del jugador del Villarreal.

Y es que el canterano del 'submarino amarillo' ya había protagonizado otras polémicas con anterioridad. Especialmente en su guerra contra el Almería, el "equipo de su tierra", como le recuerdan en redes sociales.

Baena ha protagonizado en su corta carrera dos encontronazos contra la afición rojiblanca. El primero de ellos llegó mientras se encontraba cedido en el Girona.

En un duelo entre andaluces y catalanes, el Girona se llevó un sufrido triunfo después de que el Almería fallara hasta dos penas máximas. Por eso, el centrocampista puso un mensaje a través de sus redes sociales que incendió a la hinchada rival: "¿Seguimos tirando penaltis?".

El otro enganchón que Baena ha protagonizado con la afición del Almería se produjo al principio de la actual temporada, en octubre, cuando el centrocampista marcó un gol al cuadro andaluz y lo celebró con rabia, hecho que fue muy criticado de nuevo en redes sociales.

Este respondió a todos los que le increpaban por festejar un gol ante el equipo de su tierra con un seco mensaje: "Roquetas de Mar". Estaba claro que no quería ser relacionado ni con una ciudad ni con un equipo por el que ya estuvo a punto de fichar.

El centrocampista del Villarreal ha tenido varias polémicas en redes sociales. Una de ellas le llevó a enfrentarse con la afición del Tenerife tras la consecución de su ascenso con el Girona.

El mediocentro publicó un polémico mensaje que se entendió como una burla hacia el conjunto chicharrero al citar unas palabras dichas por Jonathan Viera, futbolista de Las Palmas, tras un derbi canario por el ascenso a Primera División. Así es Álex Baena, el futbolista más amonestado de La Liga y que se mueve como pez en el agua en el centro de la polémica.