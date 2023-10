¿Quién es Noa Argamani? la joven israelí secuestrada por Hamás.

En las últimas horas, se ha difundido un gran número de videos y fotografías por parte de los terroristas de Hamás que llevaron a cabo un ataque sorpresa el sábado en una 'rave' en el desierto de Negev, al sur de Israel. Este ataque resultó en la trágica muerte de al menos 260 personas en el festival, así como en el secuestro de varias decenas de asistentes, en su mayoría jóvenes y mujeres, que ahora se encuentran como rehenes en manos de este grupo extremista.

Antes de llevarse a algunos de los asistentes secuestrados, el grupo terrorista se encargó de difundir sus imágenes a través de las redes sociales, propagando así el terror en la región. Una de estas imágenes se ha convertido en un símbolo del horror que ha afectado a la población israelí desde el día de la masacre: la de Noa Argamani, una joven de 25 años.

La historia de Noa Argamani es desgarradora.

La joven estudiante estaba en el festival junto a su novio, Avinatan Or, quien también fue secuestrado por el grupo Hamás. En un video difundido por los secuestradores a través de 'Telegram', se puede ver cómo se llevan a Noa en una motocicleta mientras ella suplica desesperadamente a sus captores: "Por favor, no me maten".

Según informa el periódico estadounidense 'The New York Times', un familiar de Argamani ha confirmado que las imágenes, verificadas por el medio, también muestran a su novio, Avinatan Or, con las manos atadas mientras es capturado por el grupo.

Un pariente de Argamani, Ravid Ohad, relató al periódico neoyorquino que lograron rastrear la ubicación de Noa en Gaza alrededor del mediodía del sábado utilizando la aplicación 'Find My iPhone', pero desde entonces no han recibido más información sobre su paradero o el de sus captores.

Noa Argamani ha sido ampliamente destacada en los medios de comunicación, con el diario londinense 'Daily Mail' publicando su foto en portada el domingo, acompañada de las desgarradoras palabras que pronunció en el momento de su secuestro: "No me maten".