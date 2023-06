¿Quién es Sergei Surovikin?

El general Sergei Surovikin, quien comandó las tropas rusas en Ucrania, tenía conocimiento previo de que Yevgeny Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner, planeaba una rebelión contra los responsables del sector Defensa de Rusia, de acuerdo con un informe del diario estadounidense The New York Times, basado en fuentes de la inteligencia del país norteamericano.

Las fuentes del New York Times también le dijeron al diario que Estados Unidos está tratando de averiguar si el general Surovikin ayudó a planificar el motín liderado por Prigozhin entre el viernes y sábado de la semana pasada.

Además, el diario informó que hay indicios de que otros generales rusos también podrían haber apoyado la rebelión del Grupo Wagner.

Antiguos y actuales funcionarios estadounidenses dijeron al diario que Prigozhin no habría lanzado su sublevación a menos que creyera que otros altos mandos militares que están en posiciones de poder lo respaldarían.

Ahora, frente a la información revelada el presidente Putin deberá decidir si cree o no que Surovikin ayudó a jefe del Grupo Wagner y determinar cuál sería su “castigo”.

Entre los escenarios posibles, exfuncionarios de Estados Unidos opinan que una de las alternativas es que Putin se quede con Surovikin si concluye que este tenía algún conocimiento de que lo planeado pero que finalmente no ofreció su ayuda al rebelde. Por ahora, el líder del Kremlin solo ha culpado del motín únicamente a Prigozhin.

El diario agrega que si Surovikin estuvo involucrado en la rebelión, sería la última señal de las luchas internas que existen en la cúpula militar rusa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

También confirmaría que Prigozhin tiene poderosos aliados en la cúpula militar y que estos a la vez son enemigos de los principales asesores militares de Putin: el ministro de Defensa, Sergei Shoigu; y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

¿Pero qué hizo Surovikin cuando se informó de la rebelión? De acuerdo con la agencia EFE, el general se mostró rápidamente en contra de lo que sucedía y pidió a las tropas rusas en Ucrania mantener sus posiciones y no unirse a la rebelión, que finalmente fracasó y Prigozhin tuvo que refugiarse en Bielorrusia.

Al ser consultado sobre lo publicado por The New York Times, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió este miércoles: “Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo de ello”.

Sergei Surovikin es conocido en Rusia como “General Armagedón”. En octubre del año pasado Putin lo puso al frente de las operaciones militares en Ucrania. Pero en enero de este año, el ministro de Defensa Sergei Shoigu lo reemplazó por el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Tras esa decisión, Surovikin quedó como subcomandante de la invasión.

El general Sergei Surovikin nació en Novosibirsk, Siberia, el 11 de octubre de 1966. Asistió a la escuela militar superior de Omsk en 1987.

Antes de ser puesto al frente de la guerra en Ucrania, entre el 2013 y 2017 comandó el Grupo de Fuerzas en Siria, que intervino militarmente desde Rusia en la guerra civil que desangra ese país asiático desde el 2011. En esa nación surgió el otro apodo con el que se le conoce: “El carnicero de Siria”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que es un militar despiadado y lo acusan de ser responsable de crímenes de guerra en Siria y de aterrorizar a la población civil.

Según Human Rights Watch, ordenó bombardear hospitales en la provincia rebelde de Idlib, pese a que se sabía que había muchos niños allí.

También se le acusa de haber aprobado ataques con gas químico contra civiles en Siria, de acuerdo con la cadena alemana DW.

Durante su misión en Siria, tomó el control de la mayor parte del territorio, las principales vías de transporte, campos petroleros, entre otros, según la agencia de noticias rusa Tass.

BBC Mundo indica que en noviembre del 2017 fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Desde ese cargo dirigió la destrucción desde el aire de gran parte de la ciudad siria de Alepo.

En diciembre del 2017 Putin le otorgó el título de Héroe de la Federación Rusa “por el coraje y heroísmo mostrados en el desempeño del deber militar en la República Árabe Siria”.

Surovikin ha combatido también en Afganistán, Chechenia y Tayikistán.

La agencia TASS señaló que cuando estuvo en Chechenia, su promesa pública de “destruir tres militantes por cada soldado muerto” tuvo una amplia resonancia.

De acuerdo con BBC Mundo, mientras que fuera de Rusia su reputación está asociada a la crueldad y brutalidad, en su país es catalogado como un “líder militar duro y exigente”.

En 1991 fue uno de los responsables de la represión y muerte de manifestantes prodemocracia en Moscú, durante un intento de golpe de Estado. Fue arrestado en ese momento y estuvo preso seis meses, pero el entonces presidente Boris Yeltsin ordenó su liberación.

Se le acusaba de haber ordenado a sus soldados que arrollaran con tanques a tres manifestantes que habían levantado barricadas en una carretera. En ese momento negó su responsabilidad argumentando ante la fiscalía que solo había cumplido órdenes.