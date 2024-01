Remedios caseros para que te baje la regla lo antes posible

Ejercicio: La actividad física suave podría ayudar a estimular los músculos y acelerar la llegada de la menstruación. Aunque los resultados son mayormente anecdóticos y la investigación aún no ha confirmado su eficacia, el ejercicio moderado podría contribuir a restablecer las hormonas necesarias para mantener un ciclo menstrual regular.

Vitamina C: Aunque no hay evidencia científica sólida, algunas personas creen que un aumento en la ingesta de vitamina C puede afectar los niveles de estrógeno y progesterona, las hormonas responsables del ciclo menstrual. Se encuentra en verduras de hojas verdes, cítricos y verduras crucíferas.