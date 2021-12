El repentino e inesperado fallecimiento de Verónica Forqué

La actriz española de 66 años Verónica Forqué, ha sido hallada muerta esta mañana a las 12:49h en su piso de Madrid por los servicios de urgencia del Summa 112, según ha confirmado El Mundo. Han declarado que no han podido hacer nada por su vida cuando han llegado.

La actriz había dado mucho de qué hablar estos últimos meses por su participación en el programa de RTVE 'Masterchef Celebrity' del cual se tuvo que retirar en el programa nueve debido a problemas de salud, según compartía Pepe Rodríguez, jurado del programa: "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada", comentó Forqué. "He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena".

Verónica había padecido en varias ocasiones depresiones y su participación en el concurso resultó agotador para ella, por lo que tuvo que parar por esa misma razón, tal y como confirmó hace unas semanas públicamente. Por el momento, las razones de su fallecimiento no se han confirmado todavía debido a la reciente noticia.