Estos son los animales marinos más peligrosos que te puedes encontrar en España.

En verano, no es poca la cantidad de gente que huye a las costas españolas en busca de desconectar de su vida diaria, del trabajo. Como es normal, hay mucha gente que le tiene miedo al mar y lo que pueda encontrar en el, por eso en este artículo te contamos cual es el peor animal que te podrías encontrar en nuestras playas.

Es verdad que el tiburón tiene mala fama, pero no hay casi registros de ataques de tiburones a bañistas en España, ya que no formamos parte de su dieta, aunque no por eso deja de ser peligroso.

Estos invertebrados reinan en nuestras aguas, habiendo una cantidad abundante de ellas y llegando a causar en muchas ocasiones el cierre de playas. Aunque todos estemos muy familiarizados con ellas, una picadura de estas puede causar mucho dolor e incomodidad.

La carabela portuguesa es una de las especies más peligrosa que albergan nuestras costas, y a pesar de no ser una medusa, mucha gente lo piensa debido a sus similitudes, la picadura de esta puede incluso llegar a ocasionar la muerte debido a su alta toxicidad, causando su picadura en el humano consecuencias neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, recibiendo un dolor muy intenso.

Las rayas

Estos animales que todos conocemos se encuentran en las zonas costeras poco profundas. Muy difícil de confundir, este animal plano y de color gris claro con numerosas manchas tanto claras como oscuras, tiene un aguijón armado con veneno muy peligroso en su cola. A pesar de ser un animal que permanece todo el tiempo inactivo, llega a ser muy peligroso para los humanos ya que esta permanece semienterrada en la arena y gracias a su color lega a camuflarse perfectamente en el fondo del mar.

Por lo general, su picadura se produce cuando la pisamos al no percibirla en el fondo de la arena, la herida que produce la púa es irregular y sangra abundantemente. El dolor es inmediato e intenso, el cual puede recudir en un periodo de 6 a 48h, además de producir naúseas, ansiedad, debilidad y desvanecimiento.

El pez torpedo

Con un aspecto casi idéntico a la raya, es también conocido como raya eléctrica o calambrosa.

Habitual en las playas andaluzas, estos peces pueden llegar a generar cargas de 220 voltios, y aunque no es normal, estamos seguros de que no lo quieres experimentar.

Pez torpedo.

El pez piedra

Siendo el más peligroso que nos podemos encontrar, este es el pez más venenoso del mundo. Esta especie se encuentra en los fondos arenosos y dispone de glándulas venenosas, de las cuales cada una de ellas segrega hasta 10mg de un veneno potentísimo. Si llegamos a pisar a este pez, nos causará unos dolores insoportables y una hinchazón que puede llegar a producir parálisis temporal. Si la picadura no es tratada en un par de horas puede matar a una persona.

Las morenas

Este alargado pez que tenemos en nuestras costas, no pica pero muerde. A pesar de su fama agresiva este animal solo ataca si se siente acosado. Su mordedura produce escalofríos y espasmos además de un dolor intenso, es importante retirar los dientes incrustados en tu piel y limpiar la herida.

Morenas.

Siendo muy parecido a otros animales de esta lista, este pez habita en aguas pocas profundas debajo de la arena. Albergando en su cuerpo un total de 39 espinas, si lo pisas, desearías no haber entrado al agua, ya que te producirá un intenso dolor acompañado de dolor de cabeza, vómitos y rojeces. En caso de que te piqué, hay que limpiar muy bien la herida y sumergirla en agua caliente, en caso de que el dolor no se apacigüe, acude a un especialista.

Anémonas

Pueden parecer plantas y decoración del mar, pero esta especie invertebrada es una depredadora, aunque este animal solo es mortal para los peces, el contacto con el ser humano puede dejar una especia de quemadura en la piel durante meses.