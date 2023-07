Truco para Facebook: Cómo priorizar a quién veo primero.

Facebook.

Con todos los cambios y algoritmos que Facebook implementa constantemente, puede resultar confuso y frustrante mantenerse al tanto de las publicaciones y contenido relevante en la plataforma.

Muchos usuarios se encuentran viendo publicaciones de personas que no les interesan o perdiéndose actualizaciones de amigos importantes, mientras la publicidad sigue inundando su feed. Sin embargo, hay formas de solucionar este problema y personalizar tus preferencias para ver lo que realmente te interesa. Hoy te explicamos cómo hacerlo.

El secreto está en definir las Preferencias de tu cuenta y seleccionar a las personas cuyas publicaciones deseas ver en primer lugar. Sigue estos sencillos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la sección de Inicio.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en la flecha invertida para desplegar un menú.

3. En la parte inferior del menú, selecciona "Preferencias de noticias".

Dentro de las Preferencias de noticias, encontrarás un cuadro con diferentes opciones. A continuación, te mostramos cómo utilizarlas:

● Priorizar a quién ver primero: Al hacer clic en esta opción, se mostrarán todos tus contactos. Selecciona las fotos de perfil de los amigos cuyas publicaciones deseas ver en la parte superior de tu sección de noticias. Los amigos y páginas que elijas no sabrán que los has seleccionado. Ten en cuenta que sólo puedes seleccionar hasta 30 amigos.

Es importante destacar que el orden en que selecciones a tus amigos no afectará el orden en que Facebook los mostrará en tu feed. Además, cuando seleccionas a alguien para verlo primero, Facebook no te enviará notificaciones de sus publicaciones. Sin embargo, si seleccionas a alguien como uno de tus Mejores Amigos, recibirás notificaciones cuando publiques contenido.

Si no quieres perderte lo que realmente te interesa, además de seleccionar a quién ver primero, puedes agregar a tus verdaderos amigos a tu lista de Mejores Amigos siguiendo estos pasos:

1. Accede al perfil de tu amigo.

2. Haz clic en "Amigos" en la parte superior de su perfil.

3. Selecciona "Mejores amigos".

También puedes cambiar tus preferencias y seleccionar "Ver primero" desde un perfil o una página siguiendo estos pasos:

1. Si aún no sigues un perfil personal o una página que te interesa, haz clic en "Seguir" junto a la foto de portada.

2. Se abrirá un menú desplegable.

3. Selecciona "Ver primero".

4. Si ya sigues un perfil o una página pero deseas que su contenido aparezca en tu Inicio y no perderte sus actualizaciones, haz clic en "Seguir" y luego en "Ver primero".

Una vez que hayas definido a quién ver primero, puedes pasar a la segunda caja:

● Dejar de seguir a personas y ocultar sus publicaciones: Esta opción te permite evitar que las publicaciones de personas, páginas o grupos que no te interesan aparezcan en tu feed. Simplemente haz clic en su imagen y verás la opción "Ya no eres seguidor" en azul debajo de la foto. De esta manera, no verás sus actualizaciones. Sin embargo, asegúrate de no haber seleccionado a esas personas como Mejores Amigos previamente, ya que eso anularía esta configuración.

● Volver a conectar con personas, páginas o grupos a los que dejaste de seguir: A veces, podemos haber dejado de seguir a alguien por diferentes razones, como un comentario inapropiado o una relación tensa. Desde esta opción, puedes revisar todas las cuentas que has dejado de seguir y volver a seguirlas si así lo deseas.

Además, es común que Facebook muestre historias destacadas de días anteriores en lugar de las más recientes, lo cual puede dificultar la navegación. Afortunadamente, también puedes cambiar esto.

Para ver las historias más recientes de tus amigos, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Facebook.

2. Dirígete a la sección de Inicio.

3. En la parte superior de la columna izquierda, encontrarás la opción "Noticias".

4. Haz clic en los tres puntos junto a "Noticias" y selecciona "Historias más recientes".

Siguiendo estos pasos, podrás personalizar tus preferencias en Facebook y asegurarte de ver el contenido que realmente te interesa. No dejes que el algoritmo te controle y toma el control de tu experiencia en la plataforma.