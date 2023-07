Truco para Facebook: Cómo cerrar sesión en aplicaciones vinculadas con Facebook.

Facebook.

Hoy te explicaremos cómo desconectarte de Facebook de forma remota en cualquier dispositivo, ya sea desde la versión web o desde una de sus aplicaciones. Facebook te permite cerrar sesión de manera individual en un dispositivo específico o cerrar sesión en todos los dispositivos a la vez.

Esta función es útil en caso de que pierdas tu teléfono móvil y no desees que alguien más acceda a tu cuenta. Además, si sospechas que alguien ha ingresado a tu cuenta, puedes buscar dispositivos desconocidos en la lista y cerrar sesión en ellos, cambiando posteriormente tu contraseña. Y si no estás seguro de qué dispositivo no es tuyo o si alguien ha ingresado a tu cuenta, siempre puedes cerrar sesión en todos los dispositivos al mismo tiempo.

Cómo cerrar sesión en dispositivos desde tu PC:

Haz clic en el botón del triángulo hacia abajo en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al menú de Configuración de Facebook. En el menú desplegable, selecciona "Configuración y privacidad" y luego "Configuración". En la columna de la izquierda, busca la sección "Seguridad e inicio de sesión" y haz clic en ella. Dentro de esta sección, en "Dónde has iniciado sesión", verás una lista de dispositivos donde has iniciado sesión con tu cuenta de Facebook. Haz clic en los tres puntos (...) junto a cada dispositivo y selecciona "Salir" para cerrar sesión en ese dispositivo en particular. También puedes hacer clic en "Ver más" para ver la lista completa de dispositivos. En la parte inferior derecha, encontrarás la opción "Cerrar todas las sesiones" para cerrar la sesión de tu cuenta de Facebook en todos los dispositivos. Cuando vuelvas a iniciar sesión en esos dispositivos, deberás ingresar tu nombre de usuario y contraseña nuevamente.

Cómo cerrar sesión en dispositivos desde tu teléfono móvil:

Abre la aplicación de Facebook en tu teléfono y toca el botón de opciones (☰) en la esquina superior derecha. Selecciona "Configuración y privacidad" para desplegar las opciones. Dentro de "Configuración y privacidad", toca "Configuración". Desplázate hacia abajo hasta la sección de "Seguridad" y selecciona "Seguridad e inicio de sesión" que tiene un icono de escudo. En la sección "Dónde has iniciado sesión", verás los dos últimos dispositivos utilizados o puedes tocar "Ver todos" para ver la lista completa. Al hacer clic en los tres puntos (...) a la derecha de un dispositivo, aparecerá una ventana con la opción "Cerrar sesión". Toca esa opción para cerrar sesión en el dispositivo seleccionado. Si seleccionas "Ver todos", accederás a una pantalla con la lista completa de dispositivos donde has iniciado sesión. En la parte inferior, encontrarás el botón "Cerrar todas las sesiones". Al seleccionarlo, cerrarás la sesión de tu cuenta de Facebook en todos los dispositivos. Cuando vuelvas a iniciar sesión en esos dispositivos, deberás ingresar tu nombre de usuario y contraseña nuevamente.

Protege tu privacidad en Facebook cerrando sesión de forma remota en los dispositivos que desees y mantén tu cuenta segura. Recuerda también mantener tu información personal actualizada y utilizar contraseñas seguras para garantizar la protección de tu cuenta.