Truco para Instagram: Evitar que te etiqueten en una publicación.

Instagram.

En el mundo digital actual, las estafas en línea se están volviendo cada vez más ingeniosas, especialmente en las redes sociales. Ya no se trata solo de descargas de archivos sospechosos o suplantación de identidad, ahora los estafadores buscan obtener información personal o suscripciones a servicios falsos al afirmar que hemos ganado premios o tarjetas regalo. Y lo peor de todo es que lo hacen etiquetándonos en publicaciones en redes sociales.

¿Cómo podemos evitar esto?

La respuesta es simple y lógica: si queremos mantener nuestra privacidad y tener el control sobre quién nos etiqueta en Facebook, Twitter o Instagram, deberíamos ser nosotros quienes decidimos sin tener que configurar nuestra cuenta como privada o recibir una avalancha diaria de notificaciones.

Para evitar esto sin tener que lidiar con cada cuenta nueva, debemos seguir tres sencillos pasos para desactivar todas las opciones de recibir etiquetas no deseadas.

¿Cómo se hace?

Lo primero es ir a tu perfil y pinchar en "Configuración", después en "Privacidad" y para terminar "Etiquetas y menciones". En esta sección, veremos tres opciones: "Permitir etiquetas de cualquiera", "No permitir etiquetas" y "Permitir etiquetas de las personas que sigues". Seleccionamos la última opción. Es cierto que podemos perder algunas menciones importantes, pero estas seguirán ocultas en la sección de mensajes y solo las veremos si las buscamos específicamente.

El segundo paso para asegurarnos de no recibir más etiquetas no deseadas es activar la opción "Aprobar etiquetas manualmente" en la misma sección. Al hacer clic en esta opción y aceptarla, veremos todas las etiquetas pendientes de aprobación. Si reconocemos a la persona que nos etiquetó y no tenemos problema con ello, podemos aprobarla. Sin embargo, esto debe hacerse una por una.

Finalmente, en esta misma sección, más abajo, encontraremos la opción de "Seleccionar quién nos puede mencionar". Hay tres opciones: "No permitir menciones", "Permitir todas las menciones", y "Permitir solo de las personas que sigues". Seleccionamos la última opción y podremos respirar aliviados, olvidándonos de la avalancha de mensajes publicitarios.

Por supuesto, también es posible elegir la opción de que nadie, ni seguidores ni desconocidos, nos etiqueten o mencionen en ninguna de las opciones anteriores. Esto ya es una decisión personal.

Es fundamental tomar medidas para evitar las estafas en redes sociales y proteger nuestra privacidad. Siguiendo estos sencillos pasos, podemos tener un mayor control sobre quién nos etiqueta y menciona, y así mantenernos a salvo de estafadores y publicidad no deseada.