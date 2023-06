Truco para Linkedin: Posibilidad de incluir un contacto LION.

LinkedIn.

Un LinkedIn Lion es un usuario destacado en la plataforma de LinkedIn que cuenta con una extensa red de contactos y actúa como un enlace clave entre los usuarios de esta red social. Hoy te explicaremos en detalle qué implica ser un Lion y cómo puede beneficiarte tener uno en tu red de contactos.

Un LinkedIn Lion posee una gran cantidad de conexiones en su red de LinkedIn y es probable que esté dispuesto a agregarte como contacto. Su objetivo principal es facilitar la conexión entre personas en esta plataforma, brindándote acceso a todos sus contactos para que puedas enviarles solicitudes de conexión y expandir tu propia red.

¿Qué significa ser un Lion en LinkedIn?

Los LinkedIn Lions son usuarios que puedes encontrar en la plataforma, reconocibles por incluir la palabra "Lion" en su nombre o título profesional. Estos usuarios cuentan con una extensa red de contactos de primer grado y están dispuestos a aceptarte como parte de su red.

LION es la abreviatura de "LinkedIn Open Networker", lo que significa que están abiertos a establecer conexiones y fomentar el networking en esta red social. Por lo general, los LinkedIn Lions también indican la cantidad de contactos que tienen, expresado en forma de "Lion" seguido de un número, como Lion 5K (5.000 contactos) o Lion 15K+ (más de 15.000 contactos).

Ser parte de la red de un LinkedIn Lion puede ser beneficioso para ampliar tu propia red de contactos y facilitar el establecimiento de conexiones en LinkedIn.

Beneficios de tener un LinkedIn Lion en tu red.

Un LinkedIn Lion puede actuar como un puente o intermediario que te brinda acceso a numerosos usuarios en LinkedIn. Al aceptar invitaciones a conectar, incluso de personas desconocidas, te proporciona la oportunidad de contactar con una amplia red de personas en esta plataforma.

La clave para entender cómo un LinkedIn Lion te permite conectarte con tantos usuarios radica en la estructura de contactos de LinkedIn. Hay contactos de primer, segundo y también de tercer grado:

Los de de primer grado son todos con los que tienes una conexión directa. Puedes interactuar plenamente con ellos y enviar mensajes desde LinkedIn.

Los contactos de segundo grado son aquellos con los que no estás conectado directamente, pero tus contactos de primer grado sí lo están. Puedes enviarles invitaciones a conectar, pero es posible que no puedas enviarles mensajes sin una suscripción premium.

Los contactos de tercer grado son las personas conectadas con tus contactos de segundo grado. Las posibilidades de interacción con ellos son más limitadas.

Los LinkedIn Lions son especialmente útiles porque al conectarte con ellos de primer grado, tus contactos de tercer grado pasan a convertirse en contactos de segundo grado. Esto te permite enviarles invitaciones a conectar y expandir tu red de manera efectiva.

Es importante elegir cuidadosamente a tus LinkedIn Lions, ya que una red amplia no siempre es útil si no se alinea con tus objetivos. Por ejemplo, si un LinkedIn Lion tiene una red compuesta principalmente por contactos estadounidenses y tu enfoque es el público español, su inclusión en tu red puede no ser relevante.

Aumenta tu visibilidad con un LinkedIn Lion en tu red.

Contar con un LinkedIn Lion en tu red te brinda mayor visibilidad, ya que su amplia red de contactos permite que lo que publicas llegue a muchas más personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos tus contactos verán lo que publicas, ya que el algoritmo de LinkedIn decide a quién mostrarlo en función de las interacciones obtenidas. Esto significa que el éxito inicial de tus publicaciones determinará si el algoritmo las sigue difundiendo entre más contactos.

Además, tener un LinkedIn Lion no solo te brinda acceso a sus contactos de segundo grado, sino que también permite que sus contactos de segundo grado puedan encontrarte y enviarte invitaciones a conectar. De esta manera, aumentas tus oportunidades de conexión y expansión en la plataforma.

Descubriendo a un LinkedIn Lion en la plataforma.

Encontrar a un LinkedIn Lion es bastante sencillo. Puedes identificarlos fácilmente, ya que suelen incluir la palabra "Lion" en su nombre, apellido o incluso en su titular profesional.

Para buscar a estos usuarios en LinkedIn, puedes utilizar la barra de búsqueda general ubicada en la esquina superior izquierda de tu cuenta. Simplemente ingresa la palabra "Lion" en el campo de búsqueda y podrás explorar perfiles que coincidan con esa descripción. También puedes aprovechar los filtros de búsqueda de LinkedIn, introduciendo "Lion" en los campos de "Apellido" o "Cargo".

Con estos métodos, podrás encontrar y conectar con LinkedIn Lions en la plataforma. Ampliar tu red y aprovechar las oportunidades de networking que ofrecen estos usuarios con una amplia red de contactos.

La relevancia de los LinkedIn Lions en la plataforma.

Si estás familiarizado con LinkedIn, es posible que lo que hayas leído hasta ahora te parezca un tanto contradictorio con la filosofía de esta red social. En efecto, se ha mencionado en varias ocasiones que una red de contactos valiosa no se basa únicamente en la cantidad, sino en la calidad. Es decir, no se trata de acumular contactos sin más, sino de establecer conexiones que estén alineadas con tus objetivos y que aporten valor mutuo.

Por lo tanto, aunque tengas uno o varios LinkedIn Lions en tu red, es importante no dejarse llevar por la emoción y empezar a enviar invitaciones a conectar a todos sus contactos solo porque ahora están "a tu alcance".

Es recomendable aprovechar con moderación las ventajas que un LinkedIn Lion puede ofrecerte para expandir tu red y aumentar tu visibilidad, pero siempre manteniendo en mente tus objetivos y recordando que en LinkedIn las relaciones auténticas se basan en la confianza, no en ser simplemente un número más en una lista de contactos.