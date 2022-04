Sacar el máximo partido a WhatsApp no ​​es fácil, ya que esta aplicación de mensajería ofrece muchas más funciones de las que un usuario puede imaginar.

Si desea aprender a usar la aplicación como un profesional, solo necesita seguir algunos consejos bastante simples. En este artículo aprenderás a leer mensajes sin que tus contactos lo sepas o evitar que te manden mensajes o te molesten cuando no quieres. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

No aparecer "en línea"

Hay una forma muy sencilla de "ocultar" que estas entrando en la aplicación. Para usarlo, solo debemos activar el "modo avión" o apagar nuestra conexión a Internet y abrir WhatsApp.

De esta forma podemos leer el mensaje sin ser detectado e incluso escribir una respuesta que no se enviará hasta que volvamos a habilitar la conexión de red.

Para escuchar un audio sin que nadie lo sepa

Hay diferentes formas de conseguir que quien nos envía un audio no sepa que lo hemos escuchado; y todas pasan por no darle al botón de play dentro de la conversación abierta. Por ello, debemos copiar el mensaje y reenviarnoslo a nosotros mismos. Para reenviar el audio, lo único que necesitar es pulsar sobre el audio durante unos segundos y saldrán varias opciones, entre las que se encuentra la de 'Reenviar', que es la que debemos seleccionar.

Para poder hacer esto, tienes que tener una conversación contigo en WhatsApp. Se puede conseguir de dos formas: La primera es guardando nuestro número en contactos del móvil y abrir el chat dentro de la aplicación o crear un grupo con tus amigos y quedarte tu solo, es decir, que se vayan del grupo que habías creado.

En definitiva, mientras no reproduzcamos el audio de una conversación que hayamos abierto con el remitente, el remitente no sabrá si ha sido escuchado o no.

No recibir mensajes sin bloquear

En WhatsApp se pueden bloquear los mensajes de un contacto, pero esta opción impide que el destinatario reciba cierta información, como la hora de la llamada más reciente. Y por supuesto, les bloqueamos para que no nos envíen mensajes.

Pero a veces, por el motivo que sea, es mejor dejar disponible esta conexión, aunque ignoremos al contacto la mayor parte del tiempo. Este truco también sirve para los grupos.

La solución es archivar los chats. Para hacer esto, debe encontrar la conversación que desea archivar y deslizar hacia la izquierda haciendo clic. Aparecerá la opción "Archivar". Y, cuando quieras ver si te han hablado, debe ir a "Archivado" que aparece en "Buscar" en la sección "Chat".

Para ahorrar espacio

La aplicación se puede configurar para que las fotos, vídeos y archivos de audio recibidos no ocupen espacio en el terminal. Si su "teléfono inteligente" tiene el sistema operativo Android, simplemente abra la aplicación y toque los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la pantalla, luego vaya a "Configuración".

Hay varias opciones para configurar la privacidad, hacer una copia de seguridad de los chats o modificar los tonos de los mensajes. Sin embargo, en este caso, debe seleccionar "Datos y almacenamiento". Puede configurar aplicaciones para que las fotos, los videos, el audio y los documentos ya no se almacenen. Independientemente de si está conectado a Wi-Fi o usando datos móviles.

Si su teléfono inteligente tiene el sistema operativo iOS, vaya a Configuración y Almacenamiento y datos. Allí, el usuario puede impedir la descarga automática de los archivos recibidos.

Borrar un mensaje después de enviarlo

Todos podemos equivocarnos de vez en cuando con una falta de ortografía o con un destinatario erróneo. Por ello, con la nueva actualización de WhatsApp estos mensajes podrás borrarlos.

Lo único que tienes que hacer es mantener pulsado el mensaje que desees borrar, y darle al botón rojo que pone: "Eliminar". Después te dejará elegir si quieres borrar el mensaje para ti o para todos. Tendrás que pulsar en borrar para todos para que no puedan ver el mensaje.