La mitad de los lectores de ECD echaron en falta en el discurso del rey más “contundencia” con el independentismo

El rey Felipe VI volvió a referirse al conflicto catalán como uno de los problemas que sigue acusando España. En cambio, en esta ocasión simplemente se limitó a mencionarlo, y no a hacer de ello el eje central de su discurso, como sucediera en el año 2017 tras el referéndum del 1 de octubre y la posterior proclamación de la independencia.

Se diferencia también de esta manera del discurso de 2018, donde no trató el proceso independentista en ningún momento.

Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo y los disturbios en toda Cataluña, especialmente en el centro de Barcelona, el monarca ha querido señalar la existencia de una 'seria preocupación' en torno a la situación que vive la comunidad catalana.

Algo más del 50% se muestra desfavorable

ECD consultó a sus lectores sobre cómo valoraban el mensaje del rey este 24 de diciembre.

La encuesta de ECD acerca del parecer sobre el discurso arrojó que casi el 50% de los encuestados se muestra desfavorable a las palabras del Jefe del Estado. La mayoría de ellos echan de menos una mayor contundencia en sus palabras viendo los acontecimientos que han azotado Cataluña en los últimos meses e incluso semanas.

Los lectores se muestran divididos casi a partes iguales, siendo un 50,25% los que no vieron adecuadas las palabras de Felipe VI. De éstos, un 42,71% fueron los que se decantaron por la opción 'No, debió ser más contundente con la crisis independentista', y un 7,54 los que optaron simplemente por el 'No'.

Por parte de quienes aprobaron la intervención navideña del rey, un 33,15% afirmó que 'Sí' fueron adecuadas sus palabras, y un 16,61% matizó que 'sí, no se salió de su papel institucional', optando por una opción que recuerda la figura que representa el rey, que debe mantenerse al margen de las disputas políticas.