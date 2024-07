10 vidas: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una comedia familiar animada protagonizada por Beckett, un gatito egoísta y mimado que de repente pierde su novena y última vida.

Se le acaba el tiempo y ante las puertas del cielo, le ruega al Guardián que le dé una última oportunidad para volver a una vida perfecta y normal con Rose, la amante que lo adoptó.

Cuando Beckett decide no seguir las órdenes del Guardián, escapa y regresa a la Tierra.

Eso sí, cuando regrese, se reencarnará en varios animales, desde perros hasta cucarachas.

Esto iniciará un viaje en el que tendrá que encontrar la mejor versión de sí mismo.

Reparto

Bill Nighy

Jeremy Swift

Simone Ashley

Sophie Okonedo

Dylan Llewellyn

Zayn Malik

Actores más conocidos

Bill Nighy es un actor británico increíblemente talentoso y versátil. Durante su carrera apareció en numerosas películas y series de televisión, destacándose por su carisma, elegancia y capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Sus trabajos más famosos incluyen papeles en la película "Love Actually", en la que interpretó al anciano rockero Billy Mac, en la saga "Piratas del Caribe" como Davy Jones y en la serie Underworld como Victor. Su presencia en pantalla siempre da a cada actuación una impresión única y memorable.

Además de su talento actoral, Bill Nighy también es conocido por su estilo especial y carisma único, gracias al cual se ha convertido en uno de los actores favoritos del público.

Definitivamente es un actor que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

Dylan Llewellyn es un talentoso actor británico, conocido por participar en muy diversos trabajos tanto en la pantalla grande como en televisión.

A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad y capacidad para desempeñar de manera convincente una variedad de roles.

Uno de sus papeles más notables fue en la popular serie de comedia británica The End of the F***ing World, en la que interpretó a un personaje llamado Frodo.

Su actuación recibió elogios de la crítica y el público.

Además de su trabajo televisivo, Dylan Llewellyn también ha aparecido en películas como El rey blanco y A veces siempre nunca, demostrando su capacidad de adaptación a diferentes géneros y proyectos.

Zayn Malik es cantante, compositor y ex miembro de la famosa boy band británica One Direction.

Zayn nació en Inglaterra y saltó a la fama mundial tras participar en el concurso de talentos “The X Factor” en Inglaterra, donde fue miembro de One Direction junto a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Con One Direction, Zayn Malik ha logrado un gran éxito internacional, lanzando varios álbumes exitosos y emprendiendo giras mundiales, convirtiéndolos en una de las boy bands más populares de la década.

Sin embargo, en 2015 decidió abandonar el grupo e iniciar una carrera en solitario.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 2 de agosto. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.