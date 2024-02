Los actores de doblaje empiezan a exigir por contrato que la IA no utilice su voz

Sala de cine.

Los actores de doblaje han comenzado a protegerse frente a la amenaza que supone la inteligencia artificial. Una iniciativa de PASAVE (Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Artistas de Voz de España en la que se encuentra el sindicato mayoritario, ADOMA) ha obtenido el respaldo absoluto de los profesionales para exigir la inclusión de una cláusula en todos los contratos desde el pasado 1 de enero para impedir a las productoras utilizar sus voces o tonos en otros productos que no sean los específicamente estipulados en el acuerdo. Tanto es así que no doblarán ninguna película, serie o spot si el contrato implica la cesión de los derechos de sus voces y no incluye la "Cláusula IA", según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del sector. Es la primera vez que todo el sector del doblaje actúa unido por una causa común.

Protegerse frente al uso de sus voces

El objetivo es claro: que las distintas productoras de cine y series —Warner, Netflix, Universal, Sony, etc.— o las empresas que contratan profesionales de la voz para sus anuncios, no utilicen la inteligencia artificial para reproducirla en el futuro sin necesidad de pagar al actor a pesar de aprovecharse de su trabajo. Ya se han dado casos en los que un intérprete trabaja para un producto concreto y meses o años después se encuentra que dicha compañía ha utilizado su voz para otros spots.

Una situación impensable hace pocos años, pero que ha despertado las alarmas en el sector. El avance de la inteligencia artificial ha sido gigantesco desde la salida de productos como ChatGPT. Un desarrollo que amenaza especialmente al sector de la cultura, donde la labor creativa está siendo sustituida por la IA: esta herramienta ya se ha empleado para crear canciones de artistas de hace décadas —como The Beatles— o actuales —como Bad Bunny o Rosalía—.

Se cedían los derechos de la voz

Hasta que se regule a nivel estatal, la influencia de la IA dependerá de la acción de cada gremio y los actores de doblaje han logrado una acción coordinada de todos los sindicatos y organizaciones de doblaje en España para poner coto a esta nueva tecnología.

Tradicionalmente, los contratos incluían una cesión de los derechos de la voz del actor de doblaje. Una condición que permitía a la productora explotar y hacer uso del producto doblado. Pero esta disposición ha permitido ahora a las productoras aprovecharse de las voces de los actores para que la IA las replique sin pagar un euro al profesional.​

Sin respuesta de las productoras

PASAVE trabaja desde hace casi un año para pedir a las productoras que incluyan la cláusula anti inteligencia artificial, de modo que la voz del actor solo se pueda explotar en el producto que se firma y no resulte replicada en el futuro.

El pasado 17 de mayo la organización pidió a las productoras su inclusión. Una solicitud que no obtuvo respuesta. Según cuentan fuentes consultadas por este medio, dicha tardanza corría en contra de los intereses de los actores que se arriesgaban a que sus voces pudiesen ser utilizadas con la cesión de los derechos de la voz incluidos en los contratos laborales. En consecuencia, PASAVE convocó asambleas extraordinarias para votar si los actores dejaban de firmar cesiones que no incluyeran la Cláusula IA.

"Todas las asambleas se han realizado, en todas ha salido el "Sí" por mayoría absoluta, y así se lo hemos comunicado a los estudios con quienes trabajamos", aseguran desde la organización que agrupa a asociaciones y sindicatos de actores de doblaje en España.

La Cláusula IA, exportada a otros 48 países

Esta disposición, que los intérpretes exigen en los contratos, no solo ha tenido recorrido en España. La iniciativa fue presentada a la federación mundial UVA (United Voice Artists) que la ha hecho suya, sumándose a rechazar acuerdos laborales sin Claúsula IA desde el inicio de 2024. Actualmente, organizaciones de 48 países han enviado una carta a los estudios de grabación —contratados por las productoras— para hacerles saber que no aceptarán ningún empleo que implique la cesión de los derechos de la voz de los actores si no recoge también la limitación del uso de la IA.