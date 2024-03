How to have sex: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Un drama adolescente en el que tres chicas británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación antes de que llegue el mejor verano de sus vidas.

En un pueblo costero de Grecia las fiestas nunca paran y siempre se habla de sexo.

Sin embargo, cuando tres jóvenes se ven obligadas a afrontar recuerdos dolorosos y desagradables, empiezan a preguntarse qué significa realmente el sexo y qué implica el máximo placer de la autosatisfacción.

Reparto

Mia McKenna-Bruce ( Tara)

Lara Peake ( Skye)

Shaun Thomas( Badger)

Samuel Bottomley ( Paddy)

Anna Antoniades ( Anna)

Actores más conocidos

Mia McKenna-Bruce es una talentosa actriz británica, conocida por participar en diversos proyectos de cine y televisión. Comenzó su carrera a temprana edad y logró hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento.

Uno de sus papeles más destacados fue en la serie de televisión Junkyard, en la que interpretó a Tee Taylor, conquistando al público y recibiendo elogios por su actuación.

Mia también ha aparecido en otras producciones televisivas como EastEnders y The Return of Tracy Beaker, demostrando su versatilidad como actriz.

En el ámbito cinematográfico, ha aparecido en películas como The Fourth Kind y All Stars, ampliando así su experiencia con diversos formatos audiovisuales.

Lara Peake es una talentosa actriz británica que ha destacado en el mundo del entretenimiento por su participación en diversas producciones televisivas y cinematográficas.

Lara ha participado en series de televisión como "The Tunnel", donde interpretó el papel de Sophie Casterwill, demostrando su habilidad actoral y captando la atención del público.

Además, ha tenido participaciones en producciones cinematográficas, como en la película "How to Talk to Girls at Parties", donde compartió pantalla con reconocidos actores, mostrando así su capacidad para destacar en el cine.

Su versatilidad como actriz le ha permitido abordar diferentes géneros y formatos, consolidando así una trayectoria prometedora en la industria del entretenimiento.

Shaun Thomas es un talentoso actor británico conocido por sus destacados papeles en televisión y cine.

Uno de sus papeles más famosos fue en la exitosa serie de televisión La Reina Virgen, en la que interpretó a Francis Throckmorton, demostrando sus dotes interpretativas y consiguiendo elogios del público y la crítica.

Sean también ha aparecido en otras series de televisión como Coronation Street y Casualty, demostrando su versatilidad y capacidad para abordar una variedad de proyectos televisivos.

En cuanto a su trabajo cinematográfico, interpretó papeles en películas como Cotton Cotton y The Selfish Giant, ampliando así su experiencia en el mundo del cine y afianzando su carrera como actor polivalente.

Samuel Bottomley es un talentoso actor británico, famoso en la industria del entretenimiento por participar en numerosos proyectos de cine y televisión.

Uno de sus papeles más destacados fue en la película Hidden, donde interpretó el papel de Faith, demostrando su versatilidad y dotes actorales.

Además, Samuel también participó en la serie de televisión “Ackley Bridge”, en la que interpretó el papel de Corey Wilson, ganándose el reconocimiento del público y la crítica con su actuación.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el 15 de marzo. Solo y exclusivamente estará disponible en los mejores cines de nuestro país. Próximamente será lanzada en plataformas de pago.