Longlegs: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Lee Harker es un brillante y prometedor agente del FBI asignado a investigar un caso sin resolver que involucra a un esquivo asesino en serie conocido como "Longshanks". La investigación de Harker se vuelve cada vez más compleja e inquietante a medida que descubre evidencia de rituales ocultos relacionados con el asesinato.

Cuando descubre estos inquietantes detalles, se da cuenta de que tiene una conexión personal con el asesino, lo que la lleva a una carrera contra el tiempo para detenerlo antes de que acabe con la vida de otro inocente.

Reparto

Maika Monroe

Alicia Witt

Nicolas Cage

Dakota Daulby

Vanessa Walsh

Blair Underwood

Charles Jarman

Lisa Chandler

Actores más conocidos

Maika Monroe es una talentosa actriz estadounidense que ha ganado reconocimiento en la industria cinematográfica en los últimos años.

Maika nació el 29 de mayo de 1993 en Santa Bárbara, California.

Saltó a la fama por primera vez en la película de terror The Guest (2014), en la que interpretó a Anna Peterson.

Desde entonces, Maika Monroe ha aparecido en muchas películas de muchos géneros, como el thriller psicológico It Follows (2014), la película de ciencia ficción Independence Day: Resurrection (2016) y el drama histórico Historic Tribes of Palos Verdes (2017).

Además de su talento actoral, Maika Monroe también es conocida por su belleza natural y su estilo único, que la han ayudado a convertirse en una figura destacada en la industria del entretenimiento y la moda.

Nicolas Cage es un famoso actor estadounidense de la industria cinematográfica. Nacido el 7 de enero de 1964 en Long Beach, California.

Su verdadero nombre es Nicholas Kim Coppola, pero su apellido es "Cage" en honor al personaje del cómic Luke Cage.

Nicolas Cage ha tenido una carrera cinematográfica muy exitosa y diversa, apareciendo en muchas películas de muchos géneros a lo largo de los años.

Sus películas más famosas incluyen Leaving Las Vegas (1995), por la que ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor, Face/Off (1997), Con Air (1997), Adaptación (2002).

"Tesoro Nacional" (2004), "Kick-Ass" (2010) y muchos otros.

Cage es conocido por su estilo único y su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes, desde drama intenso hasta acción y comedia.

A lo largo de su carrera, ha ganado seguidores leales que aprecian su compromiso con sus papeles y su presencia en la pantalla.

Dakota Dolby es un actor canadiense conocido por su trabajo en cine y televisión.

Participó en diferentes producciones, destacándose por su talento y versatilidad para interpretar diferentes roles.

Algunos de los proyectos en los que Dakota Dolby ha estado involucrada incluyen series de televisión como Falling Skies, Supernatural y Arrow, así como películas como Black Fly y The 9th Life of Louis Drax.

Su dedicación a su oficio y sus atractivas actuaciones le valieron el reconocimiento de la crítica y del público, lo que mejoró su carrera en la industria del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 2 de agosto. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.