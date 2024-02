Madame Web: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Descubre la película con desarrollo cinematográfico de Spider-Man.

Sinopsis

Madame Web cuenta una historia de un personaje principal en la película , una heroína que es uno de los personajes más reconocidos en Marvel y lleva a la película a tener un suspense protagonizado por la actriz Dakota Johnson que interpretará a Cassandra Webb y que hará sobre el papel de una paramédica en la ciudad de Manhattan. Para intentar tener un futuro dominador, intenta crear una relación con tres chicas jóvenes las cuales serán de bastante importante para ella a lo largo de toda la película.

El personaje de Madame web ya existía, fue presentado en cómics en los años 80 siendo mentora del actor Piter Parker que actúa como Spiderman en todas sus películas. Este personaje es conocido por su conexión con el mundo místico y tiene la habilidad para ver a través del tiempo. En resumen, es una película en la que los espectadores podrán descubrir elementos de misterio, dimensiones alternativas y magia.

Reparto

Dakota Johnson, como protagonista. Nacida en Texas el 4 de octubre de 1989, cursó estudios en Colorado.

Tuvo una escena con Justin Timberlake en the social network en 2010, en sus comienzos participó en el cortometraje All That Glitters, dirigida por Bret Easton Ellis.

Interpretó cincuenta sombras de Grey estrenada en 2015, película que fue un total éxito, la grabó junto con el actor Jamie Dornan.

La actriz Sydney Sweeney, nacida el 12 de septiembre de 1997 es una gran conocida actriz estadounidense con una gran trayectoria. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a una temprana edad para esas épocas. Algunas de sus actuaciones más destacadas fueron en la serie de HBO “Euphoria” que le valió el reconocimiento de la audiencia.

Isabela Merced , nacida el 10 de julio de 20011 es una conocida actriz que comenzó su carrera en varios proyectos de cine y televisión. Algunas de sus actuaciones han sido en la película “Instant Family” y su papel en “Dora and the Lost City of Gold” donde dio a conocer al icónico personaje de Dora la exploradora.

Por último la famosa actriz Celeste O´Gonnor, nacida el 2 de diciembre de 1998, es una talentosa actriz estadounidense que ha realizado en el mundo del cine una serie de papeles muy notables e importantes. Uno de los más destacados es su interpretación en la película “Selah and The Spades” donde interpretó un gran papel.

Trailer

Dónde ver

La película ha salido a la carta en nuestro país ayer 14 de febrero y única y exclusivamente la podremos ver en los cines de todo nuestro país.