Night Swim: Sinopsis, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Basada en el popular cortometraje de 2014 creado por Rod Blackhurst y Bryce McGuire, la película está protagonizada por Wyatt Russell como Ray Waller, un ex jugador de béisbol de las grandes ligas obligado a jubilarse anticipadamente debido a una enfermedad degenerativa, la gente se muda a una nueva casa. esposa Eva, hija adolescente Izzie y hijo Elliot.

Aún con la esperanza de regresar al béisbol profesional a pesar de todas las probabilidades, Ray convence a Eve de que la resplandeciente piscina detrás de su nueva casa será divertida para los niños y un lugar para realizar fisioterapia para él.

Sin embargo, un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza maligna que arrastrará a la familia a un horror inevitable.

Reparto

Wyatt Russell como Ray Waller.

Kerry Condon actuará de Eve Waller.

Nancy Lenehan hará de Elliot Waller.

Jodi Long de Lucy

Elijah Roberts filmará a Ronin

Eddie Martínez como Coach

Ben Sinclair hará de Pool Tech

Wyatt Russell es actor y ex jugador de hockey profesional. Nació el 10 de julio de 1986 en Los Ángeles, California, hijo de los actores Kurt Russell y Goldie Hawn.

Antes de dedicarse a la actuación, Wyatt fue un exitoso jugador de hockey y actuó a nivel profesional.

En cuanto a su carrera como actor, Russell ha aparecido en películas y series de televisión, obteniendo reconocimiento por su papel en "Everybody Wants It!" Dirigida por Richard Linklat. También apareció en producciones como 22 Jump Street, Ingrid Goes West y la serie de televisión Lodge 49.

La carrera de Wyatt Russell demuestra su versatilidad como actor y su capacidad para desempeñar una amplia variedad de papeles en diversos géneros cinematográficos.

Su legado en la industria del entretenimiento continúa creciendo y es conocido por su talento y carisma en pantalla.

Kerry Condon es una actriz irlandesa nacida el 4 de enero de 1983 en Tipperary, Irlanda.

Se hizo famoso gracias a la película de 1999 The Pied Piper, dirigida por Lynne Ramsay.

Desde entonces, ha tenido una sólida carrera en cine y televisión.

Condon ha aparecido en varias producciones notables, incluida la de Octavia Yuliev en la exitosa serie de HBO Rome. También trabajó en películas como Break, The Last Station, Avengers: Age of Ultron y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Además, su talento se extendió al mundo de la animación al prestar su voz a un personaje en la película FRIDAY. en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La carrera de Kerry Condon destaca su versatilidad y capacidad para desempeñar una amplia variedad de papeles en películas de muchos géneros y formatos diferentes. Su talento como actriz la ha ayudado a convertirse en una figura respetada en la industria del entretenimiento.

Nancy Lenehan es una actriz estadounidense nacida el 26 de abril de 1953 en Long Island, Nueva York.

Con una extensa carrera cinematográfica y televisiva, ha interpretado una variedad de personajes a lo largo de los años.

Lenehan ha aparecido en muchas series de televisión, incluidas "My Name Is Earl", "The New Adventures of Old Christina", "The Mentalist" y "Veep".

Además, también participó en películas como Atrápame si puedes, La esposa del viajero en el tiempo, Jefes infelices.

Su versatilidad actoral le ha permitido interpretar papeles tanto en comedias como en dramas, recibiendo elogios de la crítica y el público.

Nancy Lenehan es conocida por su capacidad para dar vida a personajes memorables, así como por sus contribuciones al mundo del entretenimiento a lo largo de su distinguida carrera.

Trailer

Dónde ver

Estrenada el 9 de febrero en nuestro país. Disponible en los mejores cines de nuestro país y en plataformas como Disney Plus y Netflix