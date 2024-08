Un Silencio: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una película dramática que nos adentra en la vida de Astrid (Emmanuelle Devaux), la esposa de un famoso y prestigioso abogado (Danielle Auteuil).

Durante 25 largos años, el silencio de su familia se rompió repentinamente cuando sus hijos se propusieron buscar justicia.

Reparto

Daniel Auteuil

Emmanuelle Devos

Matthieu Galoux

Jeanne Cherhal

Louise Chevillotte

Nicola Buysse

Karim Barras

Larisa Faber

Actores más conocidos

Daniel Auteuil es uno de los actores franceses más famosos y respetados de la industria cinematográfica. Nacido en Argelia en 1950, comenzó su carrera en el teatro y comenzó a actuar en películas a principios de los años 1970.

A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad como actor, desempeñando una variedad de papeles en películas de diversos géneros.

Colaboró ​​con directores famosos como Michael Haneke, Claude Sautet, Jean-Pierre Jeunet y otros.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue en Jean de Florette (1986), en la que interpretó a un granjero que luchaba por sobrevivir en la región francesa de Provenza. Su actuación le valió el reconocimiento internacional y le abrió las puertas a una carrera de éxito tanto en Francia como en el mundo.

Además de actuar, Daniel Auteuil también dirigió y participó en producciones teatrales de gran éxito.

Su pasión por la interpretación y su dedicación a su oficio lo han convertido en una autoridad indiscutible del cine francés.

Emmanuelle Devaux es una talentosa actriz francesa conocida por su versatilidad y grandes dotes de actuación.

Actuó en numerosas películas en Francia y en el extranjero, destacando por su trabajo en el cine independiente y de autor.

Devos colaboró ​​con directores tan destacados como Arnaud Desplechin, Jacques Audiard, Olivier Assayas y otros.

Su estilo natural y su capacidad para sumergirse en sus personajes le han valido grandes elogios por parte de la crítica y el público.

Sus películas más famosas incluyen Of Rust and Bone, The King and the Queen y The Anarchist 's Wife. Su talento interpretativo le ha valido numerosos premios a lo largo de su carrera, convirtiéndose una de las actrices más respetadas del cine francés contemporáneo.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 6 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.