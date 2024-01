Dreamworld: Sinopsis de la película, trailer, reparto y dónde ver

"Dreamworld: The Greatest Hits Live" es la actual gira de conciertos del icónico dúo británico de synth-pop, Pet Shop Boys. Catalogada como su "primera gira de grandes éxitos", este tour fue inicialmente anunciado el 11 de septiembre de 2019, programado para recorrer estadios en todo el Reino Unido de mayo a junio de 2020. Sin embargo, debido a las diversas posposiciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, la gira finalmente se inauguró el 10 de mayo de 2022, en el Teatro degli Arcimboldi de Milán, y tiene previsto extenderse hasta julio de 2024.

Este extenso recorrido incluyó paradas en el Festival de Glastonbury en 2022, así como en los festivales Primavera Sound de Barcelona, Madrid y Oporto en junio de 2023. Además, los conciertos latinoamericanos se llevaron a cabo en noviembre y diciembre de 2023.

En 2023, para complementar la gira, Pet Shop Boys lanzó "Smash: The Singles 1985–2020", un álbum de grandes éxitos que sirve de inspiración para el repertorio de la gira.

La experiencia de Dreamworld

"Dreamworld The Greatest Hits Live at the Royal Arena Copenhagen" se inmortalizó en una grabación cinematográfica que se estrenará en cines de todo el mundo en enero y febrero de 2024.

Antecedentes

El anuncio inicial de la gira, el 11 de septiembre de 2019, incluía siete fechas en estadios del Reino Unido. A medida que se revelaron más fechas con el lanzamiento del álbum "Hotspot", se reprogramaron varias veces debido a la pandemia de COVID-19. La gira se reanudó el 31 de diciembre de 2022 en Edimburgo y continuó en 2023 con presentaciones en festivales y estadios en Europa y América Latina.

El 27 de junio de 2022, en el Festival de Glastonbury, Pet Shop Boys sorprendió al público al contar con Olly Alexander de Years & Years en el escenario para su colaboración en "Dreamland".

En septiembre y octubre de 2022, el dúo coencabezó la gira Unity Tour en Norteamérica con New Order.

La gira Dreamworld abarcó América Latina por primera vez, desde noviembre hasta diciembre de 2023, con paradas en Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Lima, Bogotá y más.

La gira está programada para continuar en 2024, con fechas en el Reino Unido en junio y una gira europea de finales de junio a principios de julio, incluyendo un concierto en Belfast, que será el primero desde 1991.

Trailer

Sinopsis del concierto

El espectáculo presenta una lista de canciones que abarcan toda la carrera del dúo, desde clásicos como "West End Girls" hasta canciones más recientes. El concierto incluye cambios de vestuario, narraciones de Neil Tennant sobre el origen de las canciones y momentos destacados de su discografía. Además, se destaca la participación de Olly Alexander en "Dreamland" durante el Festival de Glastonbury.

Película del concierto

La película "Dreamworld: The Greatest Hits Live at the Royal Arena Copenhagen" fue filmada durante la fecha de la gira del 7 de julio de 2023 en el Royal Arena de Copenhague. Dirigida por David Barnard y grabada en resolución 4K con 14 cámaras, se proyectará en cines de todo el mundo en enero y febrero de 2024.

Lista de canciones

La selección de canciones del concierto varía, pero la lista del 26 de junio de 2023 en Brighton incluyó éxitos como "Suburbia", "It's a Sin" y "West End Girls", entre otros.

Fechas de la gira

La gira abarcó múltiples etapas y países, desde estadios europeos hasta presentaciones en América Latina y festivales destacados. Se proyecta que la gira continúe en 2024 con más fechas en el Reino Unido y Europa.

Personal

Pet Shop Boys, liderado por Neil Tennant y Chris Lowe, fue respaldado por músicos en vivo, con nombres como Afrika Green, Simon Tellier y Clare Uchima, entre otros. El equipo creativo incluye a Stuart Price como productor musical, Pete Gleadall como director musical y programador, y Tom Scutt como director creativo, encargado del diseño de escenografía y vestuario. Además, la dirección de escena estuvo a cargo de Lynne Page, con contribuciones visuales de Luke Halls y Jenny Rush, y diseño de iluminación de Bruno Poet y Matthew Daw. Frank Strachan y David Allen también desempeñaron roles clave en el diseño de vestuario y escenografía, respectivamente.