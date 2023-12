Los pendientes largos de Parfois, el accesorio ideal para las fiesta de Nochevieja

Los pendientes largos de Parfois son el accesorio ideal para las fiesta de Nochevieja.

Son elegantes, sofisticados y tienen un toque de glamour. Hay una gran variedad de estilos para elegir, desde pendientes con piedras preciosas hasta pendientes con diseños más llamativos.

Parfois apuesta por una joya sofisticada y aristócrata para brillar en contexto fiesta a un precio muy bajo. Los pendientes largos dorados de Parfois sorprende por su presencia y carácter, además de su estilo parecido al de la firma de lujo Elisabetta Franchi de la que es imagen Georgina Rodríguez.

Consejos para elegir los pendientes largos de Parfois perfectos para Nochevieja

Considera el vestido que vas a llevar. Si tu vestido es sencillo, puedes elegir un par de pendientes más llamativos para añadir un toque de glamour. Si tu vestido es más llamativo, puedes elegir un par de pendientes más discretos para no sobrecargar el look.

Los pendientes largos dorados de Parfois

Los pendientes largos dorados de Parfois son una absoluta maravilla en todos y cada uno de los contextos, pero teniendo en cuenta que en la fiesta cobra mucho más sentido si se quiere destacar por encima del resto, sacando una versión completamente sofisticada y elegante en todos los niveles.

Los pendientes largos minimalistas consiguen este efecto concreto. No hay fiesta de noche sin un buen pendiente y parfois se ha encargado de diseñar los mejores para conseguirlo. Unos pendientes largos completamente dorados que marcan la más absoluta de las diferencias y que no encuentra competencia ni queriendo.

Pendientes largos dorados de Parfois

Se trata de una joya que respira lujo silencioso y que potencia el look de una manera aristócrata y sublime con un color dorado que traspasa. Se trata de una joya que representa una cascada escalonada en color oro que va de menos a más y que estiliza el cuello haciendo parecer más alta la persona que los lleva.

Además, si se quiere potenciar este efecto es imprescindible llevar un recogido como peinado. Unos pendientes dorados largos que se han elaborado con los mejores materiales del mercado para abaratar su precio y conseguir que duren temporada tras temporada, como bien puede ser en latón y el zinc.

Pendientes largos dorados de Parfois

Este accesorio es un fondo de armario que combina la perfección con todos y cada una de las prendas y looks que se tengan en el guardarropa de invierno. Un must have que no maltrata el bolsillo pero que añade un toque de elegancia sublime al resultado final. Una revolución en todos los sentidos que atrae de manera hipnótica a todo el que se encuentre presente.

Detalles principales de los pendientes largos dorados de Parfois

Pendientes largos dorados de Parfois

Cascada escalonada

Color oro

Completamente largos

Composición: 80% de latón y 20% de Zinc

Los pendientes largos con logo de Elisabetta Franchi

Los pendientes largos con logo de Elisabetta Franchi impresionan a primera vista. Se trata de una versión bastante parecida a los de Parfois pero con un sello propio, ya que juntos forman el logo Elizabetta Franchi en color dorado unos pendientes colgantes con logo y de cadena micro en oro que posee un cómodo cierre con clip para potenciar la máxima comodidad en todos los sentidos.

Se trata de unos pendientes colgantes con logotipo que no van a pasar desapercibidos en ningún tipo de contexto situación y que llevan la sofisticación y el estatus de la firma a la que representa. Una maravilla en todos los sentidos con mucho sello propio.

Pendientes largos con logo de Elisabetta Franchi

Detalles principales de los pendientes largos con logo de Elisabetta Franchi

Pendientes largos con logo de Elisabetta Franchi

Pendientes colgantes con logo y borlas de cadena micro en oro.

Cierre con clip.

Sku: OR8MC15EC

Pendientes colgantes

Logotipo: Microclip

Cadena de oro

Precio muy competitivo en Parfois

Se trata de una joya que, a pesar de pertenecer a la sección de Nueva Colección, posee un precio de lo más competente que sorprende. Lo hace por sus características tan elevadas, al igual que su diseño, para los que poseen un precio muy barato. Los pendientes largos dorados de Parfois cuesta 12,99 euros, mientras que los de Elisabetta Franchi cuestan 190 euros.