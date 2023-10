Zara quiere revolucionar el mercado de la moda de segunda mano

Desde hace algún tiempo, las plataformas de segunda mano como Vinted o Wallapop se han convertido en firmes competidoras de las tiendas tradicionales. El grupo Inditex ha sucumbido a este mercado lanzado Pre-Owned, la apuesta de Marta Ortega que ayudará a seguir afianzando la empresa. Los números no dejan de crecer para el gigante gallego de la moda, y es que Zara es la tienda más buscada en internet según los estudios de los expertos.

Por esta razón, Pre-Owned se prevé que sea plataforma de segunda mano que supere en ventas a Vinted el próximo año. Esta será una tienda parecida a Zara, que continuará con el objetivo de la empresa de ofrecer a los consumidores prendas de calidad, sostenibles y con diseños únicos.

Oscar García Maceiras, CEO del grupo Inditex, afirma que Zara Pre-Owned será una plataforma que «permite la reparación, reciclaje y vente de segunda mano de nuestros productos«. Así lo ha compartido con los medios de comunicación durante su intervención en el 38 Congreso Aecoc de Gran Consumo, que se ha celebrado durante los días 25 y 26 de octubre en Zaragoza.

Zara pre-owned llegará a España a finales de año

Zara Pre-Owned ya actúa en Reino Unido, donde ha conseguido conquistar a sus clientes con prendas a mitad del precio que encontramos en tiendas. Esta aplicación tiene un funcionamiento muy parecida al de plataformas de segunda mano como Vinted, ya que cuenta con un estilo sencillo y fácil de usar.

Zara lanza la app de segunda mano para vender ropa barata

Según la información que ha publicado recientemente el diario Expansión, el CEO de Inditex prevé que en España se lance esta plataforma antes de final de año. Por lo que antes de que pasen tres meses podremos disfrutar de esta nueva tienda de segunda mano, que supone un gran avance en la industria textil. Ahora tendremos la oportunidad no solo de comprar prendas y accesorios de Zara más baratos, si no también de vender las que ya no usemos.

«La idea es seguir extendiendo Zara Pre-Owned a nuevos mercados. Vamos a empezar por Francia y Alemania, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para que llegue a España antes de final de año», así lo ha comunicado Oscar García Madeiras al diario Expansión hace pocos días.

«Zara Pre-Owned ya está disponible para los clientes del Reino Unido, y se extenderá a otros mercados europeos en el segundo semestre de 2023», apunta el CEO del gigante gallego.

La tienda de segunda mano para comprar y vender

Marta Ortega apuesta por lanzar esta nueva plataforma de segunda mano al público antes de final de año. Y es que se preparar para ser una de las tiendas del sector más conocidas, hasta ser un referente del mercado textil.

Zara Pre-Owned permitirá comprar y vender las prendas que ya no usemos, para darles una segunda oportunidad y frenar la tendencia de la moda pasajera. Lo único que hay que hacer es subir el producto que queramos vender a la app, ya sea porque no los usemos o porque la talla no ha sido la esperada.

En cualquier caso, Zara siempre comprobará que las prendas se encuentran en buen estado. Además, el producto tendrá que subirse junto con la decripción del artículo, así como la talla y el tipo de prenda que es. Básicamente, el funcionamiento es muy parecido al de Vinted. Así que será muy sencillo para ti si ya has usado la app anteriormente.