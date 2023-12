El abogado de Francisco Rivera atiza a Isabel Pantoja: "La maldad nunca prescribe"

La entrevista de Francisco Rivera en '¡De Viernes!' abriéndose en canal y haciendo un completo repaso a los frentes que han marcado su vida -las adicciones de su madre, su separación de Eugenia Martínez de Irujo, su relación con sus hermanos Cayetano, Kiko Rivera y Julián Contreras- ha puesto de nuevo en el punto de mira el comportamiento (cuanto menos cuestionable) que Isabel Pantoja tuvo con los hijos de Paquirri tras el fallecimiento del torero.

Fran sigue sosteniendo que la tonadillera no les trató bien y que lo que hizo con él y con Cayetano -que eran dos niños de 10 y 7 años- fue "inhumano" al negarse a darles los trajes de toreo y los enseres personales que su padre les dejó en herencia y que, 39 años después de su muerte, todavía no tienen.

Hace 3 años, cuando Kiko confesó en 'La herencia envenenada' que los objetos de sus hermanos estaban en Cantora, que él los había visto y su madre no se los había entregado porque no le había "dado la gana", los hijos de Paquirri y Carmen Ordóñez se plantearon demandar a Isabel Pantoja para intentar recuperarlos. Finalmente, y para no poner al dj en la tesitura de declarar en contra de la tonadillera, decidieron no hacerlo.

Un asunto que vuelve a estar de plena actualidad y del que a raíz de la entrevista de Fran en televisión nos ha hablado su abogado y hombre de confianza, Joaquín Moeckel, que no ha dudado en definir a la cantante como una "mala persona".

CHANCE: Volvemos a hablar de nuevo de la herencia de Paquiri, de las cosas que le dejó a sus hijos por una entrevista que ha dado Francisco Rivera. Su opinión como abogado, ¿en qué situación legal se encuentra?

JOAQUIN MOECKEL: En el testamento de Francisco Rivera 'Paquirri' había una serie de enseres que asignaban claramente a sus hijos Francisco y Cayetano. Cabezas de toro, de trajes de torear, fundores de estoques, tomavistas... Enseres que carecen de cualquier valor de carácter económico en absoluto pero que tienen un gran sentido y un gran valor sentimental para estos niños, que se han dedicado a la misma profesión de torero que su padre. Y siendo de los hijos no entregarlos roza las malas ideas, eso es de malas ideas. El problema es que a los requerimientos notariales que efectué a Isabel Pantoja hay un caso omiso, y si para recuperar los enseres de Rivera tengo que pasar porque Kiko se ponga frente a su madre en un tribunal, para mí no vale todo. Yo no llevo a un hijo a que se enfrente contra su madre para recuperar tres trastos.

CHANCE: Francisco ha relatado que el día de su boda Kiko le regaló un fundón de estoques que su padre le había dejado a él en herencia y que, supuestamente, desapareció cuando hubo un robo en Cantora

JOAQUIN MOECKEL: Esto se llama el arte pitifláutico de la aparición de los bienes robados* O sea, si eso estaba robado, ¿cómo apareció o es que robaron todo menos eso? Esto es cuestión de mala idea. Si esos bienes no se entregan a sus legítimos propietarios se está haciendo una ilegalidad y algo muy mal pero no tiene más recorrido porque no seré yo quien ponga a un hijo, Kiko, en contra de su madre por el derecho de sus hermanos a tener sus enseres. Y Francisco y Cayetano me respetan.

CHANCE: ¿No quieren presionar a su hermano, colocar a Kiko en esa situación?

JOAQUIN MOECKEL: Los señores Rivera y Ordóñez son señores, son dos caballeros y me han dicho que si como abogado yo opino eso, que ellos siguen mis consejos que para eso soy su abogado.

CHANCE: A pesar de la mala relación que actualmente hay entre Francisco y Kiko, por ejemplo.

JOAQUIN MOECKEL: Lo señores son señores siempre, con buenas relaciones o malas relaciones. Esa es la diferencia del señorío al que no es señor.

CHANCE: Hubo un momento en el que los hermanos esaban unidos y faltó poco para recuperar los enseres

JOAQUIN MOECKEL: Creo que cuando esta señora estaba ingresada en un penitenciario se gastó la broma de decir, oye, 'pues si están ahí, ¿por qué no coges tú ahora aprovechando y lo traes?' Y entonces creo que Kiko dijo, '¿qué quieres, que me mate mi madre? Ha pasado mucho tiempo sobre esto, ¿no? Y en el derecho prescriben las cosas con el paso del tiempo, pero hay una cosa que no prescribe nunca* La maldad. Se puede confiar en las malas personas, ¿sabe usted por qué? Porque no cambian nunca. Usted no se fie de una buena persona porque puede romper en ser mala persona, pero la que es o el que es mala persona va a seguir siendo mala persona siempre.

CHANCE: La última pregunta. Joaquín, también se ha hablado mucho, sobre la separación de Francisco y Eugenia. Que le trataron muy mal no solo los medios, sino legalmente lo despellejaron. ¿Qué opinión le merece?

JOAQUIN MOECKEL: A mí la opinión que me merece es que cuando el señor Rivera Ordóñez optó por solicitar la custodia compartida, que antes era exclusiva de su exmujer y madre de su hija, estamos en el siglo XXI y todos los padres varones tenemos derecho a optar a poder tener una custodia. Es una opción. Una cosa absolutamente muy normal y del siglo XXI. Por favor, quitémonos la capa ya que ya está bien. Ya está bien de ser tan antiguos.