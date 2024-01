Ana Boyer, pletórica, nos habla de cómo lleva su tercer embarazo

Tras disfrutar de una de las Navidades más especiales de su vida después de anunciar que espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco y que será en abril cuando se convierta en madre de un niño cuyo nombre no han decidido por el momento, Ana Boyer ha presentado su nuevo proyecto.

Demostrando que no hay reto que se le resista, la benjamina del clan Preysler debuta en la pequeña pantalla en el reality de TVE 'Bake off, famosos al horno', donde competirá con otras celebrities como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo o su hermano Julio José Iglesias para demostrar que ha nacido para la repostería.

"La verdad es que no sé ni yo como dije que sí, pero tenía la experiencia de Tamara -Falcó, que ganó 'Masterchef Celebrity'-, me apetecía probarlo, venía con mi hermano Julio de apoyo y decidí animarme y a ver que tal iba" ha explicado con una sonrisa, confesando que la repostería es algo que le encanta y cuando "eran adolescentes" a la marquesa de Griñón y a ella les "encantaba hacer tartas, galletas y cosas" juntas.

La experiencia de compartir programa con su hermano ha sido, como afirma sin poder contener la risa, "muy divertido, muy divertido. Nos hemos reído mucho, tenemos buenísima relación y Julio de verdad es que de repostería y de cocina no sabe nada. Hace un sándwich de queso y ya. Entonces ha sido muy gracioso".

"Es verdad que yo tenía la repostería un poco abandonado y a lo mejor en los últimos diez o quince años no había hecho tanto, pero bueno, se aprende mucho mientras estás haciendo el programa, y también aquí tienen personas que nos ayudan. Yo intenté hacer unas clases intensivas en unos días que estuve aquí. Luego no ha sido tan fácil porque en Qatar tampoco conocía ni un profesor ni nada, así que más o menos, más o menos. Practicando lo que se podía" ha revelado, sin ocultar que ha sido toda una aventura en la que Tamara le ha aconsejado contándole "sus tips y sus cosas pq le encanta todo". "Pero creo que es un poco más duro de cómo lo pintaba" ha bromeado.

Sin embargo, y a pesar de haberse convertido en una experta 'repostera', Ana afirma que su familia ha sido "buena" y la han "dejado descansar" estas Navidades, por lo que no le ha tocado preparar ni el postre ni el roscón de Reyes.

Unas fechas muy especiales en las que, como nos ha contado, "estuvimos en Miami toda la familia, así que fue un viaje muy estrés para mi porque claro, nos pilló en mitad de la grabación, pero ha merecido la pena porque nos reunimos los cinco hermanos con mi madre, todos los nietos, estaban todos nuestros hijos felices de estar juntos, se lo pasaron muy bien y una gozada". "Hay veces que no es posible pero siempre intentamos juntarnos" ha explicado, desvelando que este año han pasado "el 24 en casa de mi hermana Chabeli y el 25 en casa de mi hermano Enrique, y muy bien todo".

Precisamente el cantante ha acaparado titulares en los últimos tiempos por su presunta retirada de la música. Algo que Ana ha querido desmentir, asegurando que está "fenomenal" y que "no se va a poder separar nunca de la música y eso es así". "Es un padrazo, está totalmente entregado a sus hijos, pasando muchísimo tiempo con ellos y entregadísimo" ha revelado.

Unas Navidades especialmente dulces por su futura maternidad, con la que confiesa que está encantada: "Nosotros desde el principio ya teníamos idea de ser familia numerosa, así que con muchas ganas. Otro niño. Y mis hijos encantados, porque claro, yo siempre 'nosotros queremos otro niño para seguir jugando' y otro niño, otro niño". "Estoy de cinco meses y pico, pero el nombre todavía no sabemos. Tenemos muchas opciones, pero no hemos decidido" nos ha contado muy ilusionada.

Presumiendo de su incipiente barriguita con un pantalón morado y un suéter lila con detalles de pedrería, Ana admite que aunque lleva bien el embarazo y el haber tenido que compaginar su estado con las grabaciones del programa le ha pasado factura. "No sé si es el mejor timing con las grabaciones, ¿verdad? Que es que estoy muy cansada y yo normalmente en mis embarazos duermo muchísimo, muchísimo. Me pide el cuerpo dormir mucho y bueno, pues no está siendo del todo posible" confiesa, asegurando que ha sido "un reto extra que seguimos viviendo".

¿Y cómo se ha tomado su madre la llegada de otro chico a la familia? Como asegura, "está feliz porque al final para nosotros lo importante es que esté sano, que venga con salud lo mejor posible". "Y a Fernando le encantan los niños y es muy niñero, así que le he encantado" añade.

Tras su embarazo, todos esperan que ahora Tamara siga sus pasos, pero como asegura Ana, "ella se acaba de casar todavía, tiene tiempo". "Tiene que disfrutar del matrimonio y ninguna presión" concluye.