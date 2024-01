Ana Obregón habla de su vida con Anita: "Muchísima luz que me da mi hija a través de Aless"

La presentadora era escogida por Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, para dar el pregón de las fiestas de este año. A pesar de la polémica que ha protagonizado sobre la Fundación de su hijo, no ha dudado en cumplir con su compromiso y reaparecer ante los medios de la mejor manera: luciendo un llamativo vestido rojo y con una sonrisa en el rostro. Minutos antes de dar el pregón, atendía amablemente a la prensa.

Como no podía ser de otra manera, ha querido hablar de la pequeña que le ha devuelto la ilusión: la pequeña Ana Sandra.

Hablaba de cómo siente a su hijo Aless Lequio a través de ella, algo que nota en su risa, su sentido del humor y en lo alta que es. Confesaba lo duro que se le ha hecho separarse de ella y de cómo se ha acostumbrado a disfrutar de una realidad mucho más pausada, menos glamourosa y mucho más cómoda: "Me ha costado tanto irme de casa, además, ¿sabes qué pasa? Que cuando me ve tan maquillada, no me reconoce porque claro, ella me ve con la coleta de caballo, el pelo sucio de hace diez días que no me lo he lavado".

Tiene claro que va a seguir disfrutando de ver a la pequeña crecer, algo que no pudo hacer con Aless debido a la cantidad de trabajo que tenía durante su infancia. Desvelaba, con una sonrisa en la cara, que Ana Sandra ya ha comenzado a balbucear: "Dice balbuceos: nanana. Pero es... maravillosa. Tiene un sentido del humor, se está riendo todo el día, es una niña feliz, tiene el mismo sentido del humor y la risa de Aless y se parece muchísimo a su padre".

Aseguraba que, gracias a ella, ya se siente preparada para dejar atrás el luto y comenzar a vestir con colores brillantes, aquellos que vestía antes y que dejó apartados durante tres años. Entre risas, comentaba que enamorarse no entra en sus planes ya que Ana Sandra es su prioridad principal y piensa dedicarle todo el tiempo que necesita, sin distracciones.

También ha querido dedicarle unas palabras a Alessandro Lequio, de quien respeta la decisión de no querer conocer a Ana Sandra por el momento. Recordando la relación tan especial que tuvieron y defendiendo que siempre estarán unidos por la memoria de su hijo, ha querido dejar claro que ella no cierra ninguna puerta si en algún momento cambia de opinión al respecto. "Mira, Alessandro es el padre de mi hijo y siempre estaremos unidos por nuestro hijo y por la memoria de nuestro hijo y por respeto a nuestro hijo" comentaba a la prensa.

Al preguntarle acerca de la polémica relacionada con la Fundación de su hijo, aseguraba que no hay nada que aclarar, que ella ya ha pasado página y no le da más importancia. Un periodista aprovechaba para preguntar si pensaba donar algo de la remuneración por dar el pregón de las fiestas, a lo que Rocío García salía a defender a la presentadora, aclarando que Ana Obregón no recibe ningún tipo de cantidad por esta participación.