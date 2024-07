Bárbara Rey publica su felicitación de cumpleaños más emotiva para Sofía Cristo

En medio del complicado momento familiar que están atravesando, Bárbara Rey recurre a las redes sociales para felicitar a su hija Sofía Cristo por su cumpleaños. Demostrando una vez más que madre e hija forman un 'equipo' indestructible, la ex vedette se drritió en elogios hacia su hija y gran apoyo.

"Hace 41 años que llegaste a mi vida, fue un parto difícil,pero es que todo lo que es maravilloso y extraordinario,es difícil. Eras la más preciosa del mundo, con ese pelo naranja y toda blanquita con una piel preciosa" comenzaba relatando Bárbara en un post de Instagram echando la vista atrás. Haciendo balance de lo que Sofía ha supuesto en su vida, Bárbara dejaba claro que la llegada de su hija le hizo la mujer más feliz del mundo ya que siempre se preocupó por su bienestar. "Desde ese momento llegó la alegría a mi vida, siempre riendo,comiendo y durmiendo. Nunca me diste un problema,si te ocurría algo malo, me lo ocultabas para no hacerme sufrir, incluso cuando ocurría alguna cosa en casa mala cuando yo no estaba, me lo ocultabas" ha continuado Bárbara.

Sin rastro de una palabra dirigida hacia su hijo Ángel Cristo debido al complicado momento que atraviesan en el que la unión familiar parece imposible, Bárbara insiste en lo orgullosa que está de su hij y de todo lo que ha conseguido con su trabajo y su esfuerzo. "Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tenerte, eres un ser tan extraordinario, que a veces pienso que no te merezco. Mucha gente me envidia por tener una hija como TÚ".