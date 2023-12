Bertín Osborne, esquivo con la prensa tras su separación

Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han reencontrado en la casa del cantante en Madrid

Momentos complicados para Bertín Osborne, que después de vivir un pequeño susto en la salud de su padre, sigue viendo como su nombre sigue sonando con fuerza en los medios de comunicación debido a su polémica con Gabriela Guillén y el embarazo de esta. A pesar de ello, el cantante sigue centrado en sus proyectos y esta noche dará un concierto en Gijón.

Hasta allí se ha desplazado un equipo de Europa Press y ha sido testigo de este mal humor que tiene ante las cámaras.

No quiera saber nada, no quiere hablar sobre el embarazo de Gabriela y no quiere desvelar cómo se encuentra su padre tras el bache de salud que sufrió hace unas semanas.

El cantante se muestra hermético con su vida privada y serio ante los reporteros que intentan sonsacarle alguna tímida declaración... se dejaba ver saliendo del coche y corriendo bajo la lluvia, para entrar en la sala y preparar su próxima actuación.

Tan concentrado se encuentra el artista que ni siquiera atiende a una señora que le pide amablemente una fotografía, contestándola con la más absoluta indiferencia al seguir por su camino.

Gabriela Guillén sale de un centro especializado en ecografía emocional. Foto de ARCHIVO

Una actitud que no nos sorprende por parte de Osborne que, en los últimos meses, ha mostrado su peor cara a estar en el foco mediático por el embarazo de su última pareja sentimental.

Bertín Osborne se ha mostrado esquivo con la prensa tras su separación de Fabiola Martínez. El cantante, de 67 años, ha evitado hablar de su vida personal en los últimos meses, y ha declinado las peticiones de entrevistas.

En una reciente aparición pública, Osborne fue preguntado por su separación, pero se limitó a decir que "todo está bien". También evitó pronunciarse sobre su futuro, y dijo que "no está pensando en nada".

La separación de Osborne y Martínez se anunció en octubre de 2022, tras 14 años de matrimonio. La pareja tiene cuatro hijos en común: Kike, Carlos, Fernando y Claudia.

Osborne es uno de los artistas más populares de España. Inició su carrera musical en la década de 1980, y ha publicado más de 30 discos. También ha participado en varios programas de televisión, como "Mi casa es la tuya" y "El show de Bertín".