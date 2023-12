Boris Izaguirre pide la paz entre Carmen Lomana e Isabel Preysler: "Menos enemistades y más amistades"

La polémica discusión entre Carmen Lomana e Isabel Preysler sigue generando comentarios y opiniones al respecto.

Después de que la colaboradora de televisión española criticara el nuevo documental de la reina de corazones, diferentes personalidades se han posicionado.

Boris Izaguirre ha sido el último en hablar con el equipo de Europa Press, pidiendo la paz entre ambas: "Lo desearía, sin duda, que no hubiera declaraciones desagradables de ningunas partes".

Su deseo para este año es que ambas consigan llevarse bien: "A las dos las quiero mucho. Carmen es adorable e Isabel es maravillosa. La verdad que yo creo que deberían intentar hacer lo mismo que Gaza a Israel. Desearía que hubiera menos enemistades y más amistades".

Además, el presentador asegura estar encantado de haber recuperado la relación con Tamara Falcó e Isabel Preysler: "Yo la verdad, pienso que nunca ha existido tal hacha de guerra, tampoco me gustaría responsabilizar a otras personas que no sea yo mismo. Ya lo he dicho muchas veces y la verdad que también estoy muy contento de que terminemos el año todos con una navidad muy feliz".

Por otro lado, el periodista defiende que hay que tener respeto al hablar sobre la historia entre Bárbara Rey y don Juan Carlos por la implicación de un menor: "No debemos olvidarnos que también ha habido un menor envuelto en esto y yo creo que en ese sentido, tenemos todos un poco que ralentizar el carro de la risa, que nos provoca la situación".

Muy contundente, explica su opinión al respecto: "Es increíble, realmente, lo diferente que es España al resto del mundo, que un niño adolescente pueda ser capaz de fotografiar a su madre con un exjefe de estado, solamente puede pasar en España.

Es un shock muy grande pero no debemos estar culpabilizando a más personas. En realidad, el verdadero culpable en cualquier caso, podría ser, yo pienso, el propio jefe de estado. Pero quizás sea más difícil de demostrar".