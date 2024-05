Diego Matamoros reconoce que no ve a su hermana Laura Matamoros como ganadora de 'Supervivientes'

Siguiendo muy de cerca el concurso que está haciendo su hermana Luara Matamoros en 'Supervivientes', Diego Matamoros nos ha sorprendido a todos reconociendo que no ve a su hermana como una clara ganadora del concurso ya que hay otros compañeros que lo están haciendo muy bien. "Hay gente que está ganando muchas pruebas, pero me parece que es una luchadora, que se merece estar ahí y que no hay que descartarla para nada. Creo que absolutamente todas las galas las rellena ella, es contenido suyo, sin nos quitamos a Laura nos quedamos huérfanos. Otra cosa es que diga, es ganadora, a día de hoy no hay ninguno, pero hay mucha gente muy fuerte".

Consciente de que lo que está viviendo su hermana es un concurso, Diego asegura que no tiene nada en contra de otra de las concursantes, Miri, con la que Laura no ha logrado forjar una amistad. "No me ha hecho nada, no puedo decir nada malo e ella, eso es un problema entre ellas y que espero que puedan solucionarlo" aseguraba. Para el que sí que tenía palabras mucho más duras era para Kiko Jiménez: "No me cae bien televisivamente y tampoco en la vida, ya está".

En un momento de su vida complicado a nivel personal tras su últiam ruptura con Marta Riumbau, Diego aseguraba que la relación con ella es maravillosa. "Genial. Me llevo muy bien, creo que es la madurez de una relación, cuando se acaba si puedes llevarte bien, genial" explicaba el hijo de Kiko Matamoros ante las cámaras de Europa Press. Afrontando también una etapa difícil de salud debido a la enfermedad que sufre, Diego reconocía que es un problema que inevitablemente le afecta en su día a día:"Tengo una enfermedad degenerativa en la espalda y eso estará ahí toda la vida, me sigue complicando la vida, tengo dolor crónico, estoy jodido, me tomo medicación todos los días".