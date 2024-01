Eduardo Navarrete nos desvela cómo ha visto en Terelu Campos en 'Bake Off'

Terelu Campos está completamente entregada a su nueva vida profesional y ahora, brilla en 'Bake Off España'.

La presentadora de televisión dijo adiós a una era en la que no se sentía valorada y desde hace unos meses se ha dedicado a derrochar su profesionalidad en diferentes formatos... siendo el último y más sonado, el gran homenaje a su madre, María Teresa Campos, para TVE.

La hermana de Carmen Borrego se ha propuesto dar lo mejor de sí misma en las cocinas de 'Bake Off' y lo cierto es que su participación está dando mucho que hablar... pero, ¿qué opinan sus amistades más cercanas?

En este contexto, hemos hablado con Eduardo Navarrete en 'We love flamenco' y nos ha confesado que se ha quedado muy sorprendido con Terelu ya que "de repente me dice: mira lo que hice el otro día.

Y digo: ¿en serio has hecho esto? La madre que la parió".

Demostrando que su amistad con ella sigue yendo viento en popa, Eduardo nos aseguraba que "me consta que se lo ha pasado muy bien" y que tiene "muchas ganas de verlo" para disfrutar de la participación de su amiga.

Por último, el diseñador nos comentaba que no descarta presentar un programa televisivo ahora que su actividad en el mundo de la moda se va a paralizar: "A mí me encanta, me gusta muchísimo la tele, me siento cómodo en el medio, me lo paso fenomenal. Y si me llaman será porque... lo hago bien, o porque le gusta a la gente, o porque tal".