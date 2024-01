Terelu Campos relata cómo han sido sus primeras navidades sin su madre: "Terribles, han sido muy difíciles"

Sin duda, una época complicada para aquellas familias a quienes les ha faltado alguien en la mesa. Así han vivido este año las navidades las hermanas Campos, que han sufrido la ausencia de su madre, María Teresa Campos. La mítica presentadora de televisión falleció el pasado 2023, por lo que la familia se ha enfrentado a uno de los momentos más duros.

Así lo ha confesado la propia Terelu Campos durante la presentación del programa de cocina 'Bake Off', del que forma parte en esta nueva edición. La colaboradora ha estado sumergida estas semanas en este nuevo proyecto, pero aún así ha tenido que vivir una "terrible experiencia", tal y como ella misma ha relatado.

La presentadora ha confesado que ha tenido que enfrentarse a días especialmente difíciles: "Han sido unas navidades muy difíciles, pero me ha ayudado mucho estar aquí. he tenido que tener mi mente ocupada, no tener horas para pensar ni para sufrir. Los días más difíciles, lógicamente, han sido Nochebuena y Fin de año. y bueno, pues hemos sobrevivido, ¿no? Ya es 8 de enero, gracias a Dios, que no es poco".

Terelu también ha revelado que pasó la Navidad junto a su hermana Carmen y Rocío Carrasco, detallando cómo se han organizado estas fechas. Además, ha querido compartir sus emociones tras el homenaje televisivo a su madre, María Teresa Campos, agradeciendo a todos los profesionales y al público por sus comentarios positivos. Sin embargo, destaca que hubiera preferido que el homenaje se realizara en vida de su madre.

La hija de María Teresa Campos destaca la dificultad de incluir a todos en el homenaje debido a los más de 60 años de carrera de su madre. "Ha faltado mucha gente, es imposible, es que es imposible que en una vida de 60 años de profesión que no te falte alguien", comenta Terelu.

Mirando hacia el futuro, Terelu expresa sus deseos para el 2024, priorizando salud y trabajo. Sorprendentemente, revela que ha dejado de lado la búsqueda del amor, prefiriendo la amistad y la familia: "Eso surge, surge. Hombre, uno tiene que estar un poco predispuesto, yo no estoy predispuesta. no estoy receptiva. Pero también muchas veces no estás receptiva y de pronto dices anda, ahora me voy a comer todo esto que he dicho".