Gabriela Guillén, sobrepasada tras su última visita al hospital antes de dar a luz: "No me puedes seguir"

Las visitas de Gabriela Guillén al hospital han sido una tónica constante en las últimas semanas.

En la recta final de su embarazo, y al tratarse de una madre primeriza, la ex de Bertín Osborne ha acudido a su centro médico de referencia siempre que ha tenido alguna molestia o contracción, nerviosa por si el parto, previsto para el 31 de diciembre, se le adelantaba.

Este miércoles, la fisioterapeuta ha cambiado la clínica en la que pasa consulta su ginecóloga de confianza por un hospital público de la capital en el que todo apunta que dará la bienvenida a su primer hijo, un niño cuyo nombre se ha negado a revelar públicamente, y que tras llegar al mundo se someterá a las pruebas de paternidad que ha solicitado el cantante para comprobar que efectivamente es suyo.

Sola, a pesar de que su madre ha viajado de Paraguay a Madrid para estar presente en el alumbramiento y ayudar a su hija en sus primeros días de mamá, Gabriela entraba en el área de maternidad del centro apresurada y con unos papeles en la mano, activando todas las alarmas acerca del nacimiento de su bebé.

Falsa alarma, ya que esta mañana la joven ha reaparecido a las puertas de su casa, sobrepasada por la presencia de cámaras ante su inminente parto.

Agobiada, la que fuera amiga especial de Bertín ha huido de las preguntas sobre cómo se encuentra y la posibilidad de que su hijo nazca este 28 de diciembre, cumpleaños de Fabiola Martínez, y se ha metido a toda prisa en el metro lanzando una advertencia a los reporteros: "No me puedes seguir al metro".

"Lo siento, no os voy a decir nada, no me podéis seguir" ha estallado suspirando, sin revelar si ya tiene contracciones y cree que su bebé llegará al mundo el mismo día que la exmujer del cantante.