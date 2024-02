La Infanta Elena guarda silencio sobre el reencuentro de los eméritos con los Reyes

Un día después de saber que los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, se reencontrarán de nuevo con el Rey Juan Carlos y Doña Sofía en el homenaje al Rey Constantino II el próximo martes, la Infanta Elena ha reaparecido ante las cámaras en la boda de Felipe Matossian e Ina Morenés, en la iglesia de las Calatravas, Madrid.

Muy feliz, la hija de los eméritos llegaba con gafas de sol tras su reciente operación de cataratas y evitaba hacer declaraciones a la prensa sobre ese reencuentro que se producirá el próximo martes.

Sonriente y saludando a todos los allí presentes, la Infanta Elena entraba en el interior de la iglesia para ser testigo de un enlace matrimonial que le ha hecho especial ilusión. Y es que Ina, la novia, es hija de María del Carmen Allendesalazar y Ruiz de Arana, Marquesa de Velada y prima de Rita Allendesalazar, íntima amiga de la infanta.

A la salida, la madre de Victoria Federica ha protagonizado un momentazo ante las cámaras porque, acorralada por los medios de comunicación, ha querido huir de todos ellos y ha hecho una declaración que ha causado furor: "¡Que yo no me caso, yo no me caso!".

De esa manera, la Infanta Elena ha querido deshacerse de las preguntas de la prensa que insistían en saber qué espera del próximo reencuentro que tendrán sus padres con su hermano y la Reina Letizia en honor a Constantino II.